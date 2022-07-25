Kemal Kılıçdaroğlu saat 22:00'ye randevu verdi! Hablemitoğlu suikasti ve Levent Göktaş'la ilgisi ne?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya randevularına bir yenisini ekledi ve vatandaşları saat 22:00'de Twitter'da buluşmaya çağırdı. Kılıçdaroğlu'nun o randevudan önce Necip Hablemitoğlu suikasti ve LEvent Göktaş üzerinden yaptığı sert çıkış dikkat çekti.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı çağrılara bir yenisini ekledi. Daha önce de Twitter'dan yaptığı paylaşımlarla vatandaşa seslenen Kılıçdaroğlu, bu kez de "Bu akşam 22.00'de, burada buluşalım" paylaşımında bulundu. Kılıçdaroğlu'nun akşam 22.00'ye Twitter'da vatandaşlara verdiği randevuda hangi konudan bahsedeceği bilgisine yer verilmedi.

Ancak Kılıçdaroğlu'nun randevu paylaşımından önce Levent Göktaş'ın talimatıyla katledildiği ortaya çıkan Necip Hablemitoğlu'nun eşi Şengül Hablemitoğlu'nun isyanına ortak olduğu paylaşım dikkat çekti.

Şengül Hablemitoğlu: Leş pazarlıklar dönüyor belli ki...

Şengül Hablemitoğlu, Levent Göktaş ismi üzerinden sosyal medyada yaşanan tartışmalara gönderme yaparak, "Leş pazarlıklar dönüyor belli ki, leş adamların elinde oyuncak olmuş memleket…" paylaşımı yaptı. Hablemitoğlu ardından da "Leşler aralarında anlaşırlarsa; “fake deriz, buna hazırlayalım herkesi” demişler. Allah belanızı verebilir mi artık bir an önce. Hukuk ve adalet de maymun edildiğine göre…" diye isyan etti.

Hepinizin canı cehenneme! Mirasım bu olacak...

Şengül Hablemitoğlu'nun paylaşımını alıntılayan Kemal Kılıçdaroğlu çok sert ifadeler kullandı. İşte Kılıçdaroğlu'nun o yorumu: "Mafyalar, yolsuzlar, 5’li çeteler, çantacılar, örgütler, uyuşturucu baronları, komisyoncular, soysuzlar… Size sesleniyorum, hepinizin canı cehenneme! Her tarafı lağım kokusu sardı. Bu devleti sizden temizleyeceğiz. Pirüpak bir ülke bırakacağım gençlere. Mirasım bu olacak."