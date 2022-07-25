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Levent Göktaş adına açılan Twitter hesabı kimin! Avukatı Celal Ülgen'den 180 derece zıt açıklamalar

Levent Göktaş adına açılan Twitter hesabı kimin! Avukatı Celal Ülgen'den 180 derece zıt açıklamalar

Necip Hablemitoğlu suikastinin emrini verme suçlamasıyla aranan eski Ergenekon sanığı emekli Albay Levent Göktaş adına Twitter'da açıkalan hesap ortalığı karıştırdı. "Her şeyi açıklayacağım. Silivri'ye ben değil beni kullananlar girecek" paylaşımı yapan hesapla ilgili Göktaş'ın avukatı Celal Ülgen dün "O hesap Levent Göktaş'a ait" açıklaması yaptı. Bugün Göktaş'ın diğer avukatı "kesinlikle Göktaş'a ait değil" deyince Celal Ülgen, "O hesap FETÖ'cülere ait diye fikir değiştirdi.

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Necip Hablemitoğlu suikastiyle ilgili eski Ergenekon sanıklarının çoğunlukta olduğu kişilere yönelik operasyon derinleşirken, sosyal medyada da ilginç şeyler olmaya başladı. Hablemitoğlu suikastinin emrini verdiği suçlamasıyla aranan eski Özel kuvvetler Subayı Levent Göktaş adına Twitter'da açılan hesap ortalığı karıştırdı. 

Celal Ülgen'in "O hesap Levent Göktaş'a ait" sözleri...
"Ben bir kez Silivri'ye girdim artık ben değil, beni kullananlar girecek" paylaşımıyla itiraflarda bulunacağı paylaşımı yapan hesap, LEvent Göktaş'ın avukatalarının da kafasını karıştırdı. Avukat Celal Ülgen dün "Levent Göktaş'ın açıklama yapmasını bekliyordum" dedikten sonra "O hesap Levent Göktaş'a ait" açıklaması yaptı. Ülgen'in açıklamaları Odatv'de manşet oldu, diğer haber siteleri de o haberi alıntıladı. 

Ben Silivri'ye bir kere girdim! ikinci kere girmeyeceğim!
Levent Göktaş adına açılan hesaptan, "Ben oraya (Silivri) bir kere girdim! ikinci kere girmeyeceğim! Oraya girmesi gerekenler girecek! beni kullananlar girecek." dedi ardından da kendisini kullananlarla ilgili paylaşımlar yapıp "Beni Sedat Peker'le karıştırmayın" tehdidi savurdu. 

Avukat 'Göktaş'ın değil' dedi Twitter hesabı askıya aldı
Bu paylaşımların ardından Levent Göktaş'ın avukatlarından Hüseyin Ersöz, aile adına yazılı bir açıklama yaparak, hesabın  Göktaş'a ait olmadığını ve hesabın kapatılması için Twitter'la temas kurulduğunu duyurdu. Bu duyurunun ardından Levent Göktaş adına açılan hesap, Twitter tarafından askıya alındı. 

Celal Ülgen fikir değiştirdi: Levent Göktaş'a ait değil...
Dün "Hesap Levent Göktaş'a ait" diyen avukatı Celal Ülgen ise bugün "Şimdi kesin gerçeği söylüyorum. @levent_goktas hesabı Mustafa Levent Göktaş’ın hesabı değildir. Bu sahte Hesap Celal Ülgen Düşmanlığı ile kendisini ele verdi. Bu Hesap Fetö’cülerin açtığı bir hesaptır. Ve desteksiz sallıyor" dedi.

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