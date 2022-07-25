Necip Hablemitoğlu'nun katili şarkıcı Çelik'in şeyhi İhsan Güven'i de öldürmüş! İkisini de sol gözünden vurmuş

Bu ipucu doğrultusunda Necip Hablemitoğlu suikastına karışan bütün şüphelilerin HTS kayıtları incelendi ve o dönemde Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda İKK (İstihbarata Karşı Koyma) Kısım Amiri olarak görev Fikret Emek ile yardımcısı Ahmet Tarkan Mumcuoğlu'nun 1 Mayıs 2004 tarihinde İstanbul Tuzla'da öldürülen Dost Tarikatı'nın kurucusu ve lideri İhsan Güven ile eşi Sibel Güven'in evine gittiği tespit edildi.