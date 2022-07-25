Kütahya ve Manisa'daki orman yangını! İyi haber geldi vali son durumu açıkladı

KÜTAHYA ve Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Dün başlayan ve saatlerce süren yangın nedeni ile birçok kişi evlerinden tahliye edildi. Milli Savunma Bakanlığı yangın söndürme çalışmalarına destek amacıyla 8 helikopter görevlendirdi. Gelen son bilgiye göre iki ilde de durum kontrol altında...

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Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Küreci köyü yakınlarındaki orman yangını 26 helikopter, 9 uçak, 78 arazöz, 8 dozer ve 800'e yakın personelle yürütülen çalışmalarla yangın kontrol altına alındı. Kütahya Valisi Ali Çelik, yaptığı açıklamada, bölgedeki ekiplerin yoğun çalışmasıyla yangının kontrol altına alındığını belirtti. Vali Çelik, 6 helikopter ve 70'e yakın arazözün, soğutma çalışmalarının yanı sıra yeni alevlerin önüne geçmek için çalıştığını aktararak, "Yanan orman varlığımız ciddi manada ciğerimizi yaktı. " ifadesini kullandı.

Öte yandan Manisa’nın Akhisar ilçesinde dün 17.30 sıralarında başlayan orman yangını kontrol altına alınırken Çaltıçukur Mahallesinde evleri yanan köylüler bir yandan üzerlerindeki şoku atmaya çalışıyor.

Dün başlayan yangına 10 helikopter, 8 uçak, 40 arazöz, 8 dozer, 15 su tankeri, 1 jandarma komando timi, 4 TOMA, 9 asayiş timi, 2 trafik timi ile müdahale edilirken, akşam saatlerinde gece görüşlü helikopterler ve karadan çalışma yapıldı. Sabah saatlerine kadar devam eden çalışmalar sonrası yangın kontrol altına alındı.





Milli Savunma Bakanlığı, Kütahya Emet’teki yangın söndürme çalışmalarına destek amacıyla İzmir ve Isparta'dan 8 helikopter görevlendirdi.

Evler küle döndü

Manisa'nın Akhisar ilçesinde otluk alanda başlayan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangında 20 ev boşaltılarak 40 kişi yangın bölgesinden tahliye edildi. Bölgede kullanılmayan 8 evin tamamen yanarak küle döndüğü öğrenildi.