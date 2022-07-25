BIST 2.546
DOLAR 17,84
EURO 18,29
ALTIN 987,60
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kayseri'de yaşandı! 66 yaşındaki kadın 13. kattan düştü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kayseri'de yaşandı! 66 yaşındaki kadın 13. kattan düştü

KAYSERİ'den son gelen haber üzdü. 66 yaşındaki bir kadın 13. kattaki evinin balkonundan düştü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Abone ol

Kayseri'de yaşadığı apartmanın 13. katından düşen kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Tınaztepe Mahallesi'nde oğluyla yaşayan Ş.Ö. (66), 14 katlı binanın 13. katındaki evinin balkonundan düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ş.Ö'nün öldüğünü belirledi.

Ş.Ö'nün cenazesi hastane morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Levent Göktaş adına açılan Twitter hesabı kimin! Avukatı Celal Ülgen'den 180 derece zıt açıklamalar
Levent Göktaş adına açılan Twitter hesabı kimin! Avukatı Celal Ülgen'den 180 derece zıt açıklamalar
Titanik filmiyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu kansere yenik düştü
Titanik filmiyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu kansere yenik düştü
Somer Şef'in restoranı nerede kaç tane restoranı var biri yurtdışındaymış
Somer Şef'in restoranı nerede kaç tane restoranı var biri yurtdışındaymış
Maymun Çiçeği virüsü bir ülkeye daha sıçradı! İlk vaka görüldü aşılama başladı
Maymun Çiçeği virüsü bir ülkeye daha sıçradı! İlk vaka görüldü aşılama başladı
Masterchef Mehmet Yalçınkaya'nın neden sol eli hep cebinde? Mehmet Şef'in eline ne oldu hikayesi çok başka
Masterchef Mehmet Yalçınkaya'nın neden sol eli hep cebinde? Mehmet Şef'in eline ne oldu hikayesi çok başka
İkinci el araç alırken dikkat! Sık kullanılan bu yalanlara sakın kanmayın
İkinci el araç alırken dikkat! Sık kullanılan bu yalanlara sakın kanmayın
Volodimir Zelenskiy görevden almaya devam ediyor!
Volodimir Zelenskiy görevden almaya devam ediyor!
Mehmet Yalçınkaya'nın restoranı nerede Mehmet Şef'in restoranına menüsü 2022
Mehmet Yalçınkaya'nın restoranı nerede Mehmet Şef'in restoranına menüsü 2022
İBB'den İstanbul'daki skuter sorunu için çözüm kaldırım işgali bitiyor!
İBB'den İstanbul'daki skuter sorunu için çözüm kaldırım işgali bitiyor!
Çöp evden çıkan çocuk için hastaneden açıklama! Boyu ve kilosu kaç? Konuştu mu? Hiç okula gitmemiş!
Çöp evden çıkan çocuk için hastaneden açıklama! Boyu ve kilosu kaç? Konuştu mu? Hiç okula gitmemiş!