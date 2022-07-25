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Sakarya'daki orman yangını kısmen kontrol altına alındı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Sakarya'daki orman yangını kısmen kontrol altına alındı

Sakarya Orman Bölge Müdürü Ziya Polat, ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin, "Yangın kısmi olarak söndürüldü. Tehlike arz edecek bir durum yok" dedi.

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Yangın, Adapazarı ilçesi Bağlar Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çıkan yangın için bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekip sevk edildi. Ekipler yangını söndürmek için seferber olurken, çevre illerden takviye olarak arazöz ve yangın söndürme helikopteri sevk edildiği öğrenildi. Yangın ihbarı sonrasında Sakarya Orman Bölge Müdürü Ziya Polat, bölgeye gelerek çalışmaları yerinde inceledi.

"Tehlike arz edecek bir durum yok"
Sakarya Orman Bölge Müdürü Ziya Polat, "Yangın kısmen kontrol altında sadece görünen kısmı kaldı. Üstten hortum çekiyoruz. Şuanda 10 arazöz, belediyemizle, jandarmamızla, emniyet güçlerimizle kontrol ediyoruz. Bugün aynı anda 3 yangın çıktı. Bulunduğumuz bölgede 2, Kömürlük Mahallesi bölgesinde bir. 15.26’da bize ihbar geldi, 35 geçe müdahale ettik. Tabi biraz arazinin sarp ve yol olamaması bizim müdahalelerimizi güçleştiriyor. Ama şuanda tehlike arz edecek bir durum yok. Hava araçları yolda, yaklaşık 20 dakika içinde bölgede olurlar. Şuanda 60’a yakın personel 10 arazöz ile 1 saat yakındır müdahale ediyoruz. İnşallah bir saat içinde tamamen kontrol alına almış, soğutma çalışmalarına başlamış olacağız" dedi.

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