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Beşiktaş Philippe Keny için Bandırmaspor ile anlaştı! Bonservis bedeli belli oldu

Beşiktaş Philippe Keny için Bandırmaspor ile anlaştı! Bonservis bedeli belli oldu

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, hücum hattını Bandırmaspor'un Senegalli futbolcusu Philippe Keny ile güçlendirdi.

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TFF 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'un 23 yaşındaki Senegalli forvet oyuncusu Philippe Keny, Beşiktaş ile 1.2 milyon avro bandında bir bonservis bedeli, artı bonuslar ve sonraki satıştan yüzde 15 pay karşılığında anlaşmaya vardı.

36 maçta 14 gol, 7 asist

Forvet pozisyonu ve hücum hattının sol kanadında da görev yapan Senegalli oyuncu, Fransa'nın Tours ve Chateauroux takımlarında forma giydi. Keny, geçen sezon TFF 1. Lig'de oynadığı 36 maçta 14 gol, 7 asist yapmıştı.

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