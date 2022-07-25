BIST 2.548
DOLAR 17,82
EURO 18,23
ALTIN 984,60
HABER /  DÜNYA

Zelenskiy'den tahıl açıklaması: Tüm dünyaya kanıtlayacağız

Zelenskiy'den tahıl açıklaması: Tüm dünyaya kanıtlayacağız

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Ukrayna ekinlerinin limanlardan çıkışını engellemediğimizi tüm dünyaya kanıtlamak için tahıl ihracatına başlayacağız." dedi.

Abone ol

Devlet Başkanı Zelenskiy, Kiev'e gelen Guatemala Devlet Başkanı Alejandro Giammattei ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Ukrayna tarım ürünlerinin limanlardan sevkiyatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tüm dünaya kanıtlayacağız
Zelenskiy, Ukrayna tahılının sevkiyatına ilişkin soru üzerine, "Ukrayna ekinlerinin limanlardan çıkışını engellemediğimizi tüm dünyaya kanıtlamak için tahıl ihracatına başlayacağız." ifadesini kullandı.

Ukrayna Limanlar İdaresi, deniz yoluyla tahıl ve ilgili gıda ürünlerinin ihracatına yönelik Odessa, Çornomorsk ve Yujnıy limanlarının yeniden faaliyete geçmesi için hazırlıkların ve başvuruların başladığını bildirmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, 22 Temmuz'da İstanbul'da, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" imzalanmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Ömer Çelik'ten muhalefete eleştiri: Biz dedik oldu diyerek gasp siyaseti yapıyorlar
Ömer Çelik'ten muhalefete eleştiri: Biz dedik oldu diyerek gasp siyaseti yapıyorlar
Pençe-Yıldırım bölgesinden kahreden haber: 1 asker, 4 korucu şehit oldu
Pençe-Yıldırım bölgesinden kahreden haber: 1 asker, 4 korucu şehit oldu
Ekonomik kriz nedeniyle ikinci el beyaz eşya, bilgisayar, telefona rağbet arttı! Alışverişler ertelendi
Ekonomik kriz nedeniyle ikinci el beyaz eşya, bilgisayar, telefona rağbet arttı! Alışverişler ertelendi
Devlet Bahçeli seçim startını veriyor! Miting yapacak... Tarih belli oldu
Devlet Bahçeli seçim startını veriyor! Miting yapacak... Tarih belli oldu
Beşiktaş Philippe Keny için Bandırmaspor ile anlaştı! Bonservis bedeli belli oldu
Beşiktaş Philippe Keny için Bandırmaspor ile anlaştı! Bonservis bedeli belli oldu
AK Parti MYK Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
AK Parti MYK Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
Ekrem İmamoğlu, Hilton Oteli'ndeki odada Kemal Kılıçdaroğlu'na ne dedi? 'Cumhurbaşkanı adayı sen ol'
Ekrem İmamoğlu, Hilton Oteli'ndeki odada Kemal Kılıçdaroğlu'na ne dedi? 'Cumhurbaşkanı adayı sen ol'
Somer Sivrioğlu boşandığı eşi Aslı Sencer ve çocukları Derin-Deniz kimdir?
Somer Sivrioğlu boşandığı eşi Aslı Sencer ve çocukları Derin-Deniz kimdir?
Kütahya ve Manisa'daki orman yangını! İyi haber geldi vali son durumu açıkladı
Kütahya ve Manisa'daki orman yangını! İyi haber geldi vali son durumu açıkladı
Sakarya'daki orman yangını kısmen kontrol altına alındı
Sakarya'daki orman yangını kısmen kontrol altına alındı