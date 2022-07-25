Ekonomik kriz nedeniyle ikinci el beyaz eşya, bilgisayar, telefona rağbet arttı! Alışverişler ertelendi

IPSOS tarafından yapılan anket, Türkiye'deki ekonomik krizin etkilerini bir kez daha gözler önüne serdi. Artan enflasyon ve alım gücündeki gerileme ikinci el ürüne ilgiyi artırdı. Son bir yıl içinde halkın yüzde 46'sı herhangi bir dayanıklı tüketim malı almazken bu oran son bir ayda yüzde 64 olarak kaydedildi.

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Ipsos tarafından yapılan arıştırmaya göre, kategorilere göre farklılık gösterse de son bir ayda satın alınan ürünlerde ikinci el ürünlerin tercih edildiği görüldü. Tablet /bilgisayar kategorisinde ikinci el satın alımı yüzde 35 seviyesinde seyretti. Beyaz eşyada ikinci ele yönelenler yüzde 29 olurken Televizyonda ikinci el alanlar yüzde 15 oldu.

Anti Kriz Monitörü Araştırma sonuçları...

Ipsos tarafından gerçekleştirilen Anti Kriz Monitörü Araştırma verilerinden derlenen bülten içeriğinde bu hafta; toplumda bireylerin son bir sene içinde bir dayanıklı tüketim ürünü alıp almadığı, son bir ay içinde ise bu oran nedir, ikinci el ürün satışında durum ne hangi kategorilerde yüksek, hangi kategorilerde düşük? Satın alma yapmaktan vazgeçenlerin ya da erteleyenlerin oranı ne gibi başlıklarda bireylerin ifade, tutum ve davranışları incelendi.

Son bir yılda dayanaklı tüketim malı alanlar azaldı

Son 1 sene içinde toplumun yüzde 46'sı dayanıklı tüketim ürünü almamış. Son 1 aya bakıldığında ise her 10 kişiden 6'sı dayanıklı tüketim ürünü almamış.

- Akıllı cep telefonu gerek son bir sene gerekse de son bir ay içinde en çok alınan ürün. Diğer kategoriler arasında ise son bir sene içinde sadece küçük ev aletleri ve beyaz eşya alımı yüzde 10 üzerinde. Diğer kategorilerin ise alımları daha düşük. Son bir ay içinde ise akıllı cep telefonu hariç diğer tüm ürünlerin satın alımı yüzde 10’un altında.

İkinci el tercih edenler artıyor

Kategoriler göre farklılık gösterse de son 1 ay içinde satın alınan ürünlerde ikinci el ürünlerin tercih edildiği görülüyor. Tablet / bilgisayar kategorisinde 2. el satın alımı yüzde 35 seviyesinde. Beyaz eşyalarda da 2. el tercihi oldukça yüksek (%29). TV de ise 2. el tercihi daha düşük olsa bile yine de yüzde 15 seviyesinde.

Cep telefonlarında 1. el ve daha iyi markalar alınıyor

Son 1 ay içinde cep telefonu alan bireylerin %73’ü birinci el ürün tercih ederken 2. el tercihi %27... Çoğunluğun bu yeni satın alımlarda kullandığı marka veya modelden daha iyi bir marka veya modele geçiş yaptığı görülse de daha alt marka veya modele geçen kişilerin oranı %35.

Son 1 ay içinde her 10 kişiden 2'si almaktan vazgeçmiş

Son 1 ay içerisinde yaklaşık her 10 kişiden iki kişi dayanıklı tüketim ürünlerini almaktan vazgeçmiş. Tüm ürünler için satın almaktan vazgeçenlerin oranı benzer seviyede. Akıllı cep telefonu, küçük ev aletleri ve beyaz eşya kategorilerinde ürün alımın erteleyenlerin oranı daha yüksek.

Önümüzdeki ay satın alım niyeti çok düşük

Tüm ürün kategorilerinde satın almayı düşünenlerin oranı %10’un altında. Yaklaşık her 10 kişiden 3’ ü harcamalarını kısmak için satın almayı ertelediğini söylüyor. Bu oran akıllı cep telefonunda %35 ile en yüksek seviyede. Ama genel olarak bıkıldığında zaten bireylerin bu kategorileri satın almayı planlamadıkları söylenebilir.

Her 10 kişiden üçü çamaşır makinesi, buzdolabını 2. el almış

Ipsos Türkiye CEO’su Sidar GEDİK verilerle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: “Az sayıda istisna hariç pek çok ülkenin (elbette herkes için kendi ölçülerinde değişen şekilde) yüksek enflasyon ile mücadele ettiği bir dönemden geçiyoruz. Son yıllarda yüksek enflasyonun ekonomik durgunluk-küçülme ile birlikte seyrettiği duruma stagflasyon dendiğini de öğrendik. Gelişmiş ekonomilerin de dahil olduğu bir çok ülke stagflasyonun eşiğinde. Ülkeler için dış ticaret elbette çok önemli, ancak iç tüketim de ekonominin durgunluğa girip girmemesi açısından kritik. Önemli iç tüketim kategorilerinden biri de dayanıklı tüketim ürünleri. Bu kategorideki ürünlerin çoğu hızlı tüketim ürünleri gibi günlük yaşamsal ihtiyaçlara yönelik olmadığı için tüketicilerin ekonomik güçlerine ve ekonomiye güvenlerine yönelik iyi bir gösterge özelliği taşıyabiliyor. Yani özetle tüketicinin ekonomik gücü yeterli ise ve harcama yapacak güvene de sahipse görece yaşamsal olmayan ihtiyaçlara, mesela dayanıklı tüketim mallarına yönelebiliyor. Bu tutumun zayıflaması ise ekonomik durgunluğun ilk işaretleri olabilir. Mevcut koşullarda 2. el ürün almak bir çözüm haline gelmiş. Çamaşır makinesi, buzdolabı, bulaşık makinesi satın alan on kişiden üçü bu ürünü 2. el almış.

Satın almaya niyetli iken ertelemişler

Dayanıklı tüketim ürünlerine yönelik araştırmamızda dikkat çeken iki bulgu var; ilki son bir ay içinde bu kategoride bir satın alma yapmamış olanların %30 ile %45 arasında değişen bir kısmı aslında satın alım yapmaya niyetli iken ertelemiş veya tamamen vazgeçmiş. İkinci bulgu ise önümüzdeki 1 ay içinde satın alma niyeti olanların oranının ürüne göre (cep telefonunda) maksimum %9’a ancak ulaşması. Çamaşır makinesi, buzdolabı gibi daha temel ihtiyaç diyebileceğimiz ürünlerde bile satın alma niyeti olanlar ancak %5. İhtiyacı, niyeti olup da gelecek 1 aydan ileri tarihe ertelemiş olanlar da %25-30 arasında değişiyor.

Tüketicinin ekonomik gücünün ve güveninin aşındığının bir işareti

Araştırmamızın yapıldığı son 1 ay içinde dayanıklı tüketim ürünlerine yönelik bir talep zayıflamasının başladığını söylemek çok yanlış olmaz. Bu da tüketicinin ekonomik gücünün ve güveninin aşındığının bir işareti. Temmuz ayındaki memur, emekli ve asgari ücretli maaş zamlarının bu kategoriye bir canlanma getirip getirmeyeceğini ise önümüzdeki ay ve sonrasında göreceğiz” dedi..