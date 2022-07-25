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Pençe-Yıldırım bölgesinden kahreden haber: 1 asker, 4 korucu şehit oldu

Pençe-Yıldırım bölgesinden kahreden haber: 1 asker, 4 korucu şehit oldu

Pençe-Yıldırım bölgesinde düzenlenen saldırıda Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan ile 4 korucu şehit oldu. Şehit olan Remzi Nişan'ın sosyal medya hesabına sabitlediği mesajındaki “Vatan; uğruna hiç gözünü bile kırpmadan canını feda edebilmektir, komando” ifadesi dikkat çekti.

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 Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "25 Temmuz 2022 tarihinde, Pençe-Yıldırım Harekat bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı sonucu P.Uzm.Çvş. Remzi Nişan şehit olmuştur." açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saldırıda 4 korucunun da şehit olduğunu açıkladı. 

Mersin’e Şehit ateşi düştü, şehidin paylaşımı dikkat çekti
Kuzey Irak’ta bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 30 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan şehit düştü. Mersin’in Erdemli ilçesi Çeşmeli Mahallesi’nde ikamet eden şehidin babası Halis Nişan ve ailesine acı haber Kaymakam Avni Kula tarafından jandarma ve sağlık ekipleri eşliğinde verildi. Eve Türk bayrakları asılırken, haberi duyan çevre sakinleri de aileye taziyeye geldi Kur'an-ı Kerim okunmaya başlandı. Şehidin geçtiğimiz yıl 8 Ağustos’ta Osmaniye’de görevli hemşire Neslihan Nişan ile evlendiği öğrenildi.

Henüz evleneli bir yıl olmayan şehidin sosyal medya hesabına sabitlediği mesajında “Vatan, uğruna hiç gözünü bile kırpmadan canını feda edebilmektir, komando” ifadeleri dikkat çekti.

Şehidin cenaze töreninin ilerleyen saatlerde belirleneceği bildirildi.

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