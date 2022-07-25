Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile görüştü. Görüşmede Yunanistan ve F-16 tedariki konuları ele alındı.

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Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ve bölgesel konular ele alındı.

Bakan Akar ve Bakan Austin, Ukrayna’dan tahıl sevkiyatı, terörle mücadele, Türkiye- Yunanistan ilişkileri ve F-16 tedariki başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularında bilgi ve görüş alışverişinde bulundu.