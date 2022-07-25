İslam Memiş, bu kez 'ne altın ne dolar' dedi: E-devletten kontrol edin milyoner olabilirsiniz

Altın ve dolar üzerine yaptığı tahminlerle adından sıkça söz ettiren Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Babaanne, anneanne, dedelerimiz veya onların da anne ve babalarından kalan miraslarımız. Bunları kontrol edelim" uyarısında bulundu.

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Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, BTC Haber'e önemli açıklamalarda bulundu. İslam Memiş, "Farkında olmayan milyonerler var aramızda" diye konuştu.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Youtube kanalında yayınladığı videolarla ve sosyal medyadan yaptığı açıklamalarla bir anda gündem oluyor.

Türkiye'de yatırım yapmayı amaçlayan birçok kişi, İslam Memiş'in tavsiyelerine kulak veriyor

"Miras kalmış, zengin, milyoner ancak farkında değil"

İslam Memiş açıklamalarında, "Babaanne, anneanne, dedelerimiz veya onların da anne ve babalarından kalan miraslarımız var. Bugün çoğu kişi bu mirastan bir haber hayatına devam ediyor. Miras kalmış, zengin, milyoner ancak farkında değil!" ifadelerine yer verdi.

Tavsiyelerine devam eden İslam Memiş, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "'Ben e-devlet üzerinden kontrol ediyorum, bir şey yok' dememek gerek. Ecdadınızın kimlik bilgilerini, yoksa veraset ilamı ile tapu, belediye veya bankalardan arşiv araştırması yapılması gereklidir."

"Çevremde birçok insan milyoner olduğunu öğrendi"

"Bu yöntem ile çevremde birçok insan milyoner olduğunu öğrendi. Siz üşenmeden bir araştırma yapın, gerisi nasip. Sizin ilgilenmediğiniz hakların devlete aktarıldığını unutmayın! Belki şuan bu yazıyı bir milyoner okuyordur kim bilir…"





