BIST 2.517
DOLAR 17,80
EURO 18,16
ALTIN 987,93
HABER /  EKONOMİ

İslam Memiş, bu kez 'ne altın ne dolar' dedi: E-devletten kontrol edin milyoner olabilirsiniz

İslam Memiş, bu kez 'ne altın ne dolar' dedi: E-devletten kontrol edin milyoner olabilirsiniz

Altın ve dolar üzerine yaptığı tahminlerle adından sıkça söz ettiren Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Babaanne, anneanne, dedelerimiz veya onların da anne ve babalarından kalan miraslarımız. Bunları kontrol edelim" uyarısında bulundu.

Abone ol

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, BTC Haber'e önemli açıklamalarda bulundu. İslam Memiş, "Farkında olmayan milyonerler var aramızda" diye konuştu.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Youtube kanalında yayınladığı videolarla ve sosyal medyadan yaptığı açıklamalarla bir anda gündem oluyor.

Türkiye'de yatırım yapmayı amaçlayan birçok kişi, İslam Memiş'in tavsiyelerine kulak veriyor

"Miras kalmış, zengin, milyoner ancak farkında değil"

İslam Memiş açıklamalarında, "Babaanne, anneanne, dedelerimiz veya onların da anne ve babalarından kalan miraslarımız var. Bugün çoğu kişi bu mirastan bir haber hayatına devam ediyor. Miras kalmış, zengin, milyoner ancak farkında değil!" ifadelerine yer verdi.

Tavsiyelerine devam eden İslam Memiş, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "'Ben e-devlet üzerinden kontrol ediyorum, bir şey yok' dememek gerek. Ecdadınızın kimlik bilgilerini, yoksa veraset ilamı ile tapu, belediye veya bankalardan arşiv araştırması yapılması gereklidir."

"Çevremde birçok insan milyoner olduğunu öğrendi"

"Bu yöntem ile çevremde birçok insan milyoner olduğunu öğrendi. Siz üşenmeden bir araştırma yapın, gerisi nasip. Sizin ilgilenmediğiniz hakların devlete aktarıldığını unutmayın! Belki şuan bu yazıyı bir milyoner okuyordur kim bilir…"



BU FOTO GALERİYE BAKIN
Antalya'da hayatı karardı! Kocası isyan etti estetik faciası: Son hali içler acısı
Foto Galeri Antalya'da hayatı karardı! Kocası isyan etti estetik faciası: Son hali içler acısı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Metroyu kullanacaklar dikkat! Arıza yaşandı seferler yapılamıyor
Metroyu kullanacaklar dikkat! Arıza yaşandı seferler yapılamıyor
Kütahya ve Manisa'da orman yangını son bilgiler! Evler boşaltıldı bakanlık 8 helikopter görevlendirdi
Kütahya ve Manisa'da orman yangını son bilgiler! Evler boşaltıldı bakanlık 8 helikopter görevlendirdi
Financial Times yazdı: Türkiye Suriyelileri göndermekte kararlı
Financial Times yazdı: Türkiye Suriyelileri göndermekte kararlı
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı! LGS'de kim nereye yerleşti? Nakil başvuruları ne zaman?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı! LGS'de kim nereye yerleşti? Nakil başvuruları ne zaman?
Kelepçeli muayene kalkıyor ağır hastalara 'şartlı tahliye'
Kelepçeli muayene kalkıyor ağır hastalara 'şartlı tahliye'
Ebru Gündeş'in annesi kimdir Müjgan Bilgin kaç yaşında neden öldü?
Ebru Gündeş'in annesi kimdir Müjgan Bilgin kaç yaşında neden öldü?
Dolandırıcılar cirit atıyor! Kripto para alacaklar dikkat! 1.8 milyar dolar buhar oldu
Dolandırıcılar cirit atıyor! Kripto para alacaklar dikkat! 1.8 milyar dolar buhar oldu
Jetler ve tanklar sınıra dayandı! 'Yeni bir savaş çıkabilir' deniyor iki ülke arasında gerilim
Jetler ve tanklar sınıra dayandı! 'Yeni bir savaş çıkabilir' deniyor iki ülke arasında gerilim
Herkes bunu konuşuyor... 13 dolarlık adisyona 53 bin TL bahşiş bıraktı!
Herkes bunu konuşuyor... 13 dolarlık adisyona 53 bin TL bahşiş bıraktı!
Kira fiyatları fırlayınca Anadolu'ya tersine göç başladı Kimse İstanbul'u istemiyor
Kira fiyatları fırlayınca Anadolu'ya tersine göç başladı Kimse İstanbul'u istemiyor