4 kilo altın geline takıldı damada verilene bakın! İran'dan bile Ankara'ya gelenler oldu
ANKARA'da yapılan aşiret düğününde altın takı rekoru kırıldı. Geline toplam 4 kilo altın takıldı. Damada hediye edilen nakit para da altınlardan geri kalmadı.
Hakkari’nin Pinyanişi aşiretinin ileri gelenlerinden ve Ankara’da yaşayan iş adamı Bülent Çallı’nın oğlu avukat Melih Çallı ile yine Ankara’da yaşayan Naif Çallı’nın mühendis kızı Büşra Çallı için Berçelan Mahallesi’nde 2 gün 2 gece süren düğün yapıldı.
İha'nın haberine göre; 26 yaşındaki mühendis Büşra Çallı ile hayatını birleştiren avukat Melih Çallı’nın düğün töreni Hakkari, İstanbul, Antalya, Van, İran ve Irak’tan gelen birçok önemli ismi buluşturdu.
Düğün alanında iş adamı Bülent Çallı ve sağdıç avukat Erol Çallı tarafından karşılanan davetliler, yerel sanatçıların söylediği Kürtçe şarkılarla halay çekti. Düğüne katılan davetlilere kavurma, pilav ve cacık ikram edildi.
4 kilo altınla halay
Gün sonunda davetliler, Çallı çiftine takı takmak için adeta birbiriyle yarıştı. Gelin, 4 kiloyu bulan takılar nedeniyle halay çekmekte güçlük çekti.