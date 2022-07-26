4 kilo altın geline takıldı damada verilene bakın! İran'dan bile Ankara'ya gelenler oldu

Hakkari’nin Pinyanişi aşiretinin ileri gelenlerinden ve Ankara’da yaşayan iş adamı Bülent Çallı’nın oğlu avukat Melih Çallı ile yine Ankara’da yaşayan Naif Çallı’nın mühendis kızı Büşra Çallı için Berçelan Mahallesi’nde 2 gün 2 gece süren düğün yapıldı.