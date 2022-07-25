Herkes bunu konuşuyor... 13 dolarlık adisyona 53 bin TL bahşiş bıraktı!

Akşam yemeği için ev yapımı bir stromboli sipariş eden müşterinin sıra dışı sürprizi, ABD'de büyük yankı buldu. Gözyaşlarını tutamayan garson ise 'Hala şoktayım' diyor.

Abone ol

ABD'nin Scranton şehrindeki bir restoranda yemek yiyen müşterinin bıraktığı bahşiş, garson Mariana Lambert'i gözyaşlarına boğdu. Eric Smith adlı müşteri Pennsyslvania eyaletine bağlı Scranton kentine 16 Haziran tarihinde seyahat etti, şehirdeki Alfredo's Cafe'de bir akşam yemeği yedi. İtalyan usulü stromboli (içerisinde şarküteri ürünleri, peynir ve sebze olan hamur işi) tercih eden Smith'e, yemeği ve sunulan hizmeti çok beğendi.

Restoranın garsonu 13.25 dolarlık bir fatura getirdiğinde, bir kripto para yatırımcısı olan Smith Alfredo's Cafe'nin çalışanlarını ve tüm ABD'yi şaşkına çeviren bir bahşiş bıraktı.

Gözyaşlarını tutamadı

3000 bin dolarlık (yaklaşık 53 bin TL) bahşişi görünce yöneticinin ofisine koşan garson Mariana Lambert bir yandan ağlıyor, bir yandan da zangır zangır titriyordu.

CNN International'a konuşan restoran yöneticisi Zachary Jacobson, Alfredo's Cafe'nin her kesimden müşteriye hizmet verdiğini söylüyor. On yılı aşkın süredir bir aile restoranı olan mekanda çalıştığını belirten Jacobson, Eric Smith'e neden bu kadar sıra dışı bir bahşiş bıraktığını sormuş. Kriptopara sektöründeki iş insanı Smith'in bölgede doğup büyüdüğünü belirten Jacobson, bahşişin topluma bir geri verme çabası olduğunu söyledi.