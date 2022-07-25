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Beşiktaş transferi duyurdu: Rıdvan Yılmaz resmen Rangers'ta! İşte bonservis bedeli

Beşiktaş, milli sol bek oyuncusu Rıdvan Yılmaz'ın transferi için Rangers ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

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Beşiktaş Kulübü, 21 yaşındaki milli sol bek Rıdvan Yılmaz'ın İskoçya ekibi Rangers FC'ye transfer olduğunu resmen açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada; oyuncunun transferi için İskoçya temsilcisinin Beşiktaş'a 4 milyon Euro garanti ücret, 2 milyon 250 bin Euro şarta bağlı bedel ve oyuncunun sonraki transferinde Rangers'ın elde edeceği net transfer gelirinin yüzde 20'sini vereceği kaydedildi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

“Profesyonel futbolcumuz Rıdvan Yılmaz'ın Rangers FC Kulübü'ne kesin transferi konusunda; 4.000.000 Avro garanti bedel, 2.250.000 Avro şarta bağlı bedel ve oyuncunun Rangers FC ile sözleşmesi devam ederken bir başka kulübe kiralanması veya kesin transferi hallerinde, net transfer gelirinin %20'sinin Şirketimize ödenmesi, şeklinde anlaşma sağlanmıştır.”

İskoç kulübü ise "Rangers, Beşiktaş'tan Rıdvan Yılmaz'la 5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurmaktan mutluluk duyuyor" ifadelerini kullandı.

Transferinin ardından konuşan Rıdvan Yılmaz, "Rangers büyüklüğünde bir kulübe katılmaktan çok mutluyum ve yeni takım arkadaşlarımla tanışmayı gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum. Rangers taraftarları hakkında çok şey duydum ve onların önünde sahaya çıkmayı iple çekiyorum" dedi.

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