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Pervin Buldan'dan Meral Akşener'e çok ağır sözler: Kadın gibi değil

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, YouTube kanalında çektiği videoda HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın katıldığı bir programda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ilgili söylediği itiraf gibi sözleri değerlendirdi.

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Cumhur ittifakının adayı Recep Tayyip Erdoğan olurken, Millet ittifakı adayı merak konusu. Son dönemde İYİ Parti oyları CHP oylarına yetiştiğinden Meral Akşener ismi ortaya çıkmıştı. Meğer Meral Akşener'in yolunu kesen HDP olmuş. Pervin Buldan, "Ben Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığı adaylığına çok sıcak bakmıyorum' diyerek yaptığı itirafla gündem oldu.

Muhalefette ve HDP'den gelen son açıklamayı gündemde olan son gelişmeleri İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, YouTube kanalındaki Perde Arkası'nda yorumladı.

İşte Özışık'ın konuya ilişkin yaptığı o açıklamalar;

'Meral Akşener'in üstünü çizdiler'
Fikirler beyan ediliyor, konuşuluyor ama bu HDP'nin ve Pervin Buldan'ın hoşuna gitmiyor. Şimdi Meral Akşener'in üstünü çizdiler. Kim? Pervin Buldan. Pervin Buldan, Meral Akşener'in 'Kadın gibi' olmasını istiyorum diyor. Ya bu kadar ağır hakaret olamaz ya. Nedir peki Meral Akşener'in bilmediğimiz başka bir cinsiyeti mi var? Yani ne demek istiyor bu kadın? 

Hadi Özışık'ın konuya ilişkin yaptığı açıklamaların tamamına linkten ulaşabilirsiniz

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