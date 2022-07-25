Kılıçdaroğlu'ndan ÖTV çıkışı: 'Bizler iktidara gelene kadar araba almayın'

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya randevularına bir yenisini eklemiş, vatandaşları saat 22:00'de Twitter'da buluşmaya çağırmıştı. Kılıçdaroğlu çektiği videoda sıfır araba alımında ödenen ÖTV ile ilgili iktidarı eleştirirken; "Bizler iktidara gelene kadar araba almayın" dedi.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu akşam 22.00’de Twitter'da buluşalım" demişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu yayınladığı videoyu, "Birkaç ay araç almayı ertelerseniz, Bay Kemal olarak sözümdür: İkinci el araba parasına, sıfır araba aldıracağım sizlere." notuyla yayınladı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan hesabından paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"Uzun zamandır sohbet edemedik, kısmet bugüneymiş. Bu akşam sizi neden davet ettim evime? Çok sorun birikti ve emin olun ki çok çetin bir mücadele veriyoruz. Biz iktidara geldikten sonra bakarız demiyoruz. Bu geçiş sürecinde çektiğimiz acıları olabildiğince hafifletmek için çok uğraşıyoruz, güzel günler yakın.

'Oysa insanımız çok mütevazı'

Ama geçiş sürecinde de mücadeleyi elden bırakmıyoruz. İktidara geldiğimizde ivedilikle ve kolaylıkla çözeceğimiz sorunlar, maalesef muhalefetteyken zaman alabiliyor. İnatla hayat kalitenizi düşürmeye çalışan ceberut bir iktidar var karşımızda. Oysa insanımız çok mütevazı. Bir evi, bir arabası, güzel huzurlu bir ailesi olsun istiyor, sadece bu kadar.

Hepsi bu. Bu bile çok görülüyor insanımıza. Yoksulların, en savunmasızların üstü çizildi. Orta sınıfın altındaki haneler dibe düşürüldü. Özellikle tipik orta sınıf işçi çocuklarının basamakları tırmanarak standart atlama olasılığı ellerinden alındı. İktidar sadece ihalecilere, beşli çetelere, mafyalara, çantacılara çalıştı.

'Bugün otomobil vergileri konusunu açıyorum'

İşte bugün, ivedilikle yapacağımız bir iyileştirmeye hatırlatmak ve kritik bir çağrı yapmak için sizlere mutfağıma davet ettim. Bugün otomobil vergileri konusunu açıyorum. Özellikle ÖTV. Türkiye'de bir araç alırken dünyanın en yüksek araç alım vergisi olan ÖTV'yi ödüyoruz.

Yetmiyor, aracın bedeli ile birlikte bu verginin de vergisi olarak alınan yüzde 18 KDV ödüyoruz. Üstüne gümrük vergisi ödüyoruz, motorlu taşıtlar vergisi ödüyoruz. Bu kadar vergi nedir Allah aşkına?

'İkinci el fiyatına sıfır araba alabileceksiniz'

Açıkça çağrı yapıyorum... İlk yapacağımız işlemlerden bir 1.6 motor otomobillerde vergileri bugünün dörtte bir oranında indirmek olacak. Hafif ticari araçlarda da vergileri indireceğiz. İkinci el araç olarak satılan arabanın fiyatıyla sıfır araba alabileceksiniz. Yapmanız gereken araba alımını şimdilik ötelemek ve iktidarımızı beklemek. Ailenizle sıfır kokulu arabalara bineceksiniz. Bu arabalar sizlerin de hakkıdır. Bu uygulama lüks araçlar için olmayacak. Zenginin çok kazanın vergilendirilmesi taraftarıyım.

Bu ülkede çok kazanan, fakirin fukaranın hayatının iyileşmesi için de beytülmale katkıda bulunmak zorundadır. Saray yoksuldan alıp varsıla verdi. Ben bu parayı yeniden yoksula transfer etmek için lüks tüketimden vergi alma taraftarıyım. Sermayeye karşı değilim. Ama herkesin kendi payına düşeni ödemesi gerekir.

'Bizler iktidara gelene kadar araba almayın'

Bizler iktidara gelinceye kadar araba alımını öteleyin. İktidara geldiğimizde halkımızın en çok rağbet gösterdiği araç segmentlerinde ÖTV'yi çizeceğiz. ÖTV'yi lüks araç alanlara uygulayacağız. Otomobil sektörü de bana darılmasın. ÖTV problemini de çözdüğümüzde kayıplarını çok hızlı telafi ederler. Böyle devam ederse zaten onlar da biliyor ki onlar için de yolun sonu göründü. Bu yüzden hep birlikte biraz sabır. Sonrası hepimiz için aydınlıktır. Kalın sağlıcakla."