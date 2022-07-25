Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tahıl anlaşması açıklaması: Gıda krizinin etkileri hafifleyecek

TRT ortak yayınına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasına ilişkin konuştu. Planın başarılı şekilde uygulanmasıyla küresel gıda krizinin etkilerinin hafifleyeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fiyatlardaki düşüş devam edecek. Ortaya çıkacak kıtlıklar peşinen engellenecek." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, moderatörlüğünü Canan Yener Reçber'in üstlendiği TRT ortak yayınında gazeteciler Nuriye Çakmak Çelik, Hale Kaplan, Okan Müderrisoğlu ve Mehmet Acet'in sorularını yanıtladı.



Türkiye ve BM'nin öncülüğünde Ukrayna ve Rus heyetlerinin İstanbul'da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, planın başarılı şekilde uygulanmasıyla küresel gıda krizinin etkilerinin hafifleyeceğini ve fiyatlardaki düşüşlerin devam edeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Tahıl koridoru anlaşması

Bu konuda uzun süredir aralıksız şekilde yoğun temas ve müzakereler yürüttük. Neticede Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden dünya piyasalarına güvenli şekilde ihracatına yönelik mutabakatın İstanbul'da imzalanmasını sağladık.

Planın başarılı şekilde uygulanmasıyla vahim boyutlara ulaşmakta olan küresel gıda krizinin etkileri hafiflemeye başlayacak. Fiyatlardaki düşüş devam edecek. En az gelişmiş ülkelerin üzerindeki baskı azalacak. Ortaya çıkacak kıtlıklar peşinen engellenecek.

"Planın operasyonel boyutu İstanbul'dan idare edilecek"

Bu tarihi başarıya verdiğimiz katkı, Türkiye'nin küresel meselelerde oynamaya muktedir olduğu rolün önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Planın operasyonel boyutu İstanbul'dan idare edilecek.

Sürecin ne kadar hassas olduğunu, Odessa Limanı'na düzenlenen saldırıda görebiliyoruz. Herkesten attıkları imzalara sahip çıkmalarını ve üstlendikleri sorumluluklara uygun şekilde hareket etmelerini bekliyoruz.

Savaşın başından beri önceliğimiz ateşkesin sağlanmasının ardından adil ve sürdürülebilir bir barışın tesis edilmesi. Temenni ederim ki inşallah bunu da başarırız.