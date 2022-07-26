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ABD, Tahıl sevkiyatı anlaşması için B planı arayışında! Bypass etmek istiyorlar

ABD, Tahıl sevkiyatı anlaşması için B planı arayışında! Bypass etmek istiyorlar

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) Yöneticisi Samantha Power, Odessa'daki füze saldırısı üzerine, ABD'nin Ukrayna tahılının kara yoluyla dışarıya sevki için B planı üzerinde çalıştığını söyledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasında yapılan Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesinin imzalanmasından sonra Odessa kentine düzenlenen füze saldırısı üzerine ABD'nin anlaşmaya alternatif aradığı ortaya çıktı.

CNN televizyonuna konuşan USAID Yöneticisi Power, ABD'li yetkililerin, Ukraynalı muhataplarıyla anlaşmanın çökmesi durumunda tahıl ürünlerinin dışarıya çıkarılması için bir B planı üzerinde çalıştığını belirtti.

"Kara yolları üzerinden yeniden ayarlanmasını içeriyor"
Power, "B Planı kara yolları, demir yolları ve nehir yollarını içeriyor; mavnaların gönderilmesi, ihracatın hızlı şekilde çıkışı için Ukrayna demir yollarının Avrupa'dakilerle uyumluluğu bakımından yeniden ayarlanmasını da içeriyor." dedi. Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı ve Ukrayna makamlarından, konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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