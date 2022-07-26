BM'den tahıl sevkiyatı açıklaması! Gemiler için ayrıntılı prosedürler yayınlanacak

Birleşmiş Milletler (BM) ve Ukrayna yetkilileri, Ukrayna'daki tahılın ilk sevkiyatının birkaç gün içinde Karadeniz limanlarından hareket edebileceğini söyledi. Tahıl sevkiyatının ilk olarak Chornomorsk Limanı’ndan yapılması planlanıyor.

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Türkiye’nin liderliğinde Ukrayna ve Rusya tarafından Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde imzalanan tahıl anlaşmasının ardından Ukrayna’dan ilk tahıl sevkiyatının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Birleşmiş Milletler (BM) ve Ukrayna yetkilileri, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle Ukrayna'dan sevk edilemeyen tahıl ürünlerinin birkaç gün içinde Karadeniz'den hareket etmesinin beklendiğini duyurdu. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarından bu yana, Ukrayna'daki tahılın ablukaya alınmasıyla büyüyen küresel bir gıda krizi tehdidiyle başa çıkmak üzere BM aracılığıyla İstanbul'da yapılan anlaşma doğrultusunda, tahılın birkaç gün içinde Karadeniz limanlarından ayrılabileceği belirtildi.

Ayrıntılı prosedürler yayınlanacak

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq yaptığı açıklamada, "İlk geminin birkaç gün içinde hareket etmesini bekliyoruz. Ortak Koordinasyon Merkezi, denizcilik endüstrisi ile bağlantı kuracak ve çok yakın bir zamanda gemiler için ayrıntılı prosedürler yayınlayacak" ifadelerini kullanarak, "Bütün taraflar taahhütlerini yeniden teyit etti" dedi.

Tüm taraflar yarın İstanbul’daki Ortak Koordinasyon Merkezi'nde bir araya gelecek

Anlaşmanın tüm taraflarının yarın İstanbul'daki Milli Savunma Üniversitesi'ndeki Ortak Koordinasyon Merkezi'nde bulunacağını söyleyen Haq, merkezin tüm gemi hareketlerini ve denetimlerini izleyeceğini belirtti.

Haq ayrıca, "Tarafların üzerinde anlaştıklarını tam olarak uygulamalarını istiyoruz" dedi.

İlk sevkiyatın Chornomorsk Limanı’ndan yapılması planlanıyor

Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov Ukrayna’nın başkenti Kiev’de düzenlediği basın toplantısında, ilk tahıl sevkiyatının bu hafta Chornomorsk Limanı’ndan yapılmasını umduklarını ve sevkiyatların 2 hafta içinde anlaşma çerçevesinde tüm limanlardan yapılabileceğini aktardı.

Ukrayna’nın ne kadar tahıl ihraç edilebileceği konusunda bir sınır olmadığını ve sevkiyatların yeniden başlamasının Ukrayna'ya ayda en az 1 milyar dolar getireceğini belirten Kubrakov, anlaşmanın önündeki en büyük riskin Rus saldırılarının olduğunu ve bunun "piyasayı korkutabileceğini" ifade etti.

Ukrayna Altyapı Bakan Yardımcısı Yuriy Vaskov ise, "Önümüzdeki 24 saat içinde limanlarımızdan ihracatı yeniden başlatmak için çalışmaya hazır olacağımıza inanıyoruz. Bu öncelikle Chornomorsk Limanı’ndan olacak. Sonra Odesa, ardından Pivdeny Limanı’ndan gerçekleşecek" dedi.

“Anlaşmada saldırıları engelleyen bir şey yok”

Geçtiğimiz cumartesi günü Rus güçlerinin Odesa'da bir Ukrayna savaş gemisini ve bir silah deposunu vurmasını ardından açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İstanbul'da imzalanan tahıl anlaşmasında Rusya'nın Ukrayna'daki askeri altyapıya saldırmasını engelleyecek herhangi bir madde olmadığını belirtti.

Ukrayna’nın tahıl ihracı savaş öncesi döneme döndürülmek isteniyor

Geçtiğimiz cuma günü BM, Ukrayna, Türkiye ve Rusya arasında imzalanan anlaşma, Ukrayna'nın işgalinden bu yana Rusya tarafından ablukaya alınan tahılın Ukrayna limanlarından sevkiyatları için güvenli geçiş sağlamayı amaçlıyor. İstanbul'da imzalanan anlaşma, Ukrayna'nın tahıl sevkiyatını savaş öncesindeki gibi ayda 5 milyon ton seviyelerine geri getirebilecek diplomatik bir atılım olarak değerlendiriliyor.