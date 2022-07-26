Valerien Ismael'den Rıdvan Yılmaz açıklaması! 'Benim dışımda herkes mutlu'

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, beIN Sport'a açıklamalarda bulundu. Rıdvan Yılmaz'ın takımdan ayrılmasını değerlendiren tecrübeli çalıştırıcı; "Karar kendisinin, o kararı aldıktan sonra kulübün de ekonomik karar alması gerekiyordu. Benim dışımda herkes mutlu diyebilirim" dedi.

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Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, yayıncı kuruluşa çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Valerien Ismael'in sözleri;

Çok iyi bir kamp oldu. Futbolcular için biraz zor olmuştur. Ama istediğimiz tempoya ulaştık. Oynayacağımız oyunun üzerine çok çalıştık. Güzel bir kamptı, tek olumsuzluk Josef'in sakatlığıydı.

Analizler yapacağız

Kadroda ufak tefek sorunlar oldu. En büyüğü Josef'in sakatlığı. Bunlar anlaşılabilir sezon başında. Önümüzdeki süreçte sahada daha da detaylar üzerine çalışacağız. Maçlar oynayacağız, antrenmanlar yapacağız. Analizler yapacağız. Bunları yaparak daha iyi seviyeye geleceğiz

3'lü sistemi kullanacağız

Şunu net söylemeliyim; 3'lü sistem herkesin kullandığı, majör liglerde oynanan bir sistem. Bizim sistemimiz de bu. Buna inanıyoruz ve mutluyuz. Ben bu sistemde 150'den fazla maça çıktım. Şampiyonlar Ligi gibi seviyelerde oynadım. Şu an savunma hattında bir sıkıntı görünüyor, eksikler var. Yarınki maçta Saiss'ten faydalanacağız, Emrecan'a daha fazla süre vereceğiz. Bu sistemi kullanacağız

6 tane stoperimiz var

Şu an 6 tane stoperimiz var. Hepsinin sağlıklı olması, bizim için çok önemli. Wolves maçında 3 stoper yoktu. Hepsi geri döndükten sonra, hepsinden faydalanacağız

Transfer önceliği

Şu an ihtiyacımız sol kanat bek. Rıdvan sonrası orada ihtiyaç duydu. Sabırlı olmamız gerekiyor. Herkes döndükten sonra Ağustos ayı boyunca takımdaki durumu izleyeceğiz. Esas önceliğimiz sol kanat beki

Rıdvan'ı tutmak istedik

Rıdvan'ı tutmak istedik. Bizimle kalması gerektiğinden bahsettik. Yeni idman düzenimizle, bu tempolu oyunla, gençliğinin de verdiği tempoyla daha dikkat çekebileceğinden bahsettik. Karar kendisinin, o kararı aldıktan sonra kulübün de ekonomik karar alması gerekiyordu. Benim dışımda herkes mutlu diyebilirim. Ama hayat bu, kariyerinde bol şans diliyorum. Aynı kaliteye sahip, sistemimize uyan isimler bakıyoruz