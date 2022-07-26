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Rize'de zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var

Rize'de zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var

RİZE'de 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı.

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Kaza, Ardeşen ilçesi ile Çamlıhemşin ilçesi arasındaki kara yolunda meydana geldi. İddiaya göre kontrolsüz bir şekilde yola çıkan araç nedeniyle ani fren yapan 35 KF 8584, 53 HL 334 plakalı araçlar ve 2 araç daha, toplamda 4 araç birbirine girdi. Kına gecesi eğlencesinden döndükleri öğrenilen 4 aracın içerisinde bulunan O. K., F. Ö., F. Y., F. Y., H. Ö., E. Y., ve F. Y. adlı 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralıların olay yerindeki ilk müdehalelerinin ardından O. K. Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken diğer 6 yaralı ise Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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