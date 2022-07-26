Türkiye'nin Suriye operasyon planına karşı Rusya'dan üç yeni hamle! İsrail'den Biden'a baskı

Türkiye'nin Suriye'deki terör güçlerine operasyon yapma hazırlığı tüm ülkeleri harekete geçirdi. Rusya bölgeye üç yeni üs yerleşimi yaparken, İsrail'in de Biden yönetimine Türkiye'ye yönelik baskı yapması konusunda sıkıştırdığı öğrenildi.

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Rejim güçleri, Ankara’nın harekât sinyali sonrası bayrak oyunu yaptı, sınır hattına konuşlandı. Başkentler operasyona karşı tavır alırken son olarak Moskova, Şam ile birlikte TSK’ya karşı üç yeni üs kurdu. Bölgeye Rus askeri ekipmanları da sevk edildi.

Suriye’nin kuzeyinde 30 kilometre derinliğinde bir güvenli bölge oluşturmayı hedefleyen Ankara, mayıs ayından bu yana Tel Rıfat ve Menbiç’e dönük operasyon sinyali veriyor. Tahran’daki üçlü zirve öncesi PKK ile anlaşan Şam yönetimi, bölgeye yığınak yaparak yıllar sonra sınırda konuşlandı, hududa rejim bayrağı çekildi. ABD, Rusya ve İran Ankara’nın Suriye’deki olası beşinci harekâtına karşı çıkarken son olarak İsrail ve Fransa da bu yönde tavır sergiledi.

Şam ve Moskova yeni üsler inşa edecek

PKK ile iş birliğine giden rejimin ise Rusya’nın desteği ile yeni askeri üsler kurduğu belirtildi. Kremlin güdümündeki Sputnik’e konuşan kaynaklar yeni kurulan üç üssün kritik önemdeki M-4 otoyoluna yakın olduğunu bildirdi. Rakka’da kurulan üslerin dışında rejimin bölgede farklı üsler de inşa etmeye hazırlandığı ileri sürüldü. Kaynaklar “Rusya güçleri de Türk askerinin olası operasyonu karşısında üslerin yakınına yeni askeri ekipmanlar getirdi” ifadesini kullandı.

Ankara’nın operasyon sinyalinin ardından Suriye’de rejim güçleri yıllar sonra Türkiye sınırındaki Kobani’ye bayrak dikti. PKK da ‘siyasi tahkimatını’ artırdı. Rusya’nın ise son haftalarda hareketliliğin devam ettiği Suriye’de Şam yönetimi ile birlikte Türkiye’ye karşı ortak hareket ettiği belirtildi. Rus yetkililer, ülkenin kuzeyindeki Rakka’da Moskova ve Şam’ın ortak üç yeni askeri üs inşa ettiğini açıkladı. Yetkililer bu askeri üslerin M-4 otoyoluna yakın olduğunu da dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk olarak 23 Mayıs’ta Tel Rıfat ve Münbiç’e yönelik harekât sinyali verdi. Erdoğan, Suriye’nin kuzeyinde 30 kilometre derinliğinde güvenli bölge oluşturma hedefine ilişkin “Eksikleri tamamladıktan sonra harekâtlara başlayacağız” dedi. Ankara hazırlıklarını sürdürürken muhalifler de takviye ve tatbikatlarla geri sayıma başladı. Ancak ABD IŞİD’le mücadele, Rusya da rejimi öne sürerek operasyona karşı olduklarını duyurdu.

İsrail Biden'a baskı yapıyor

Operasyon karşı açıklamalar İsrail ve Fransa’dan da geldi. İsrail’in, ABD Başkanı Joe Biden yönetimine, Türkiye’nin Suriye’ye operasyon düzenlememesi için baskı yaptığı ortaya çıktı. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında telefon görüşmesi yapıldı. Macron’un “Fransa olarak İran’ın bazı ülkelerin Suriye’ye askeri operasyonuna karşı çıkmasını destekliyoruz” dediği aktarıldı.