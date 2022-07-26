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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu 18 kişi gözaltında

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu 18 kişi gözaltında

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyonda 18 zanlı gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Üsküdar merkezli Zeytinburnu, Avcılar, Pendik, Sancaktepe ve Ataşehir ilçelerinde şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Sabah erken saatlerde özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda 21 adreste narkotik köpekleri de kullanılarak yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan 18 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından ifade işlemleri için emniyete götürülecek.

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