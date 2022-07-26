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İlginç eylem! Son model Ferrari'ye el koyup polis aracı yaptılar

İlginç eylem! Son model Ferrari'ye el koyup polis aracı yaptılar

ÇEKYA'da polisin ilginç eylemi şaşkınlık yarattı. El koyulan son model bir Ferrari Polis Aracı haline getirildi. Emniyet teşkilatı, filosuna kattığı son polis aracını tanıttı: Saatte 326 kilometre hıza çıkabilen bir Ferrari.

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Yetkililer, suçlulara ait olan bu araca el konulduğunu ve ardından filoya eklendiğini açıkladı.

Aracı polis otosuna çevirmenin 12 bin euroluk maliyetinin, sıradan bir polis aracı olan Skoda’lardan almakla aynı miktarda olduğu vurgulandı.

Ferrari 458 Italia’nın otoyollardaki yasa dışı yarışlara müdahale etmek ve çalıntı araçları kovalamak için kullanılacağı duyuruldu.

Araç 0’dan 100 kilometreye 3,4 saniyede çıkabiliyor.

Bu özel otomobili kullanacak polisler de özel bir eğitimden geçecek.

Trafik polislerinin başında bulunan Jiri Zly, bu Ferrari’yi “Çek yollarındaki en agresif şoförlere karşı kullanmayı hedeflediklerini” söyledi.

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