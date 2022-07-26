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İzmir'de kadın otobüs şoförüne yumruklu saldırı! Tunç Soyer'den açıklama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İzmir'de kadın otobüs şoförüne yumruklu saldırı! Tunç Soyer'den açıklama

 İZMİR'de durak dışında yolcu almadığı gerekçesiyle kadın şoförü darbeden kişi gözaltına alındı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, olayın hukuki takipçisi olacaklarını belirtti.

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Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Konak-Halkapınar Metro 2 hattında çalışan kadın şoför B.A, Alsancak Gar durağında yolcu aldıktan sonra hareket etti. Otobüs trafik ışıklarında beklediği sırada yol kenarında bekleyen vatandaşlar araca binmek istedi.

Şoför B.A'nın durak harici yolcu alamayacağını belirtmesi üzerine araç içerisinde bulunan G.Y, şoförden otobüsün kapısını açarak yolcuları almasını istedi. B.A'nın itirazı üzerine şoför koruma kapısını kıran zanlı şoföre yumruk attı.

Yaşanan arbedede şoför B.A. gözünden ve kolundan yaralandı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye gelen polis ekipleri şüpheli G.Y'yi gözaltına aldı. Darp raporu alan şoför B.A. zanlıdan şikayetçi oldu.

Konuya ilişkin açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, olayın hukuki takipçisi olacaklarını belirterek, "Şoför kardeşimize sahip çıkan yolcularımıza ve olaya hızla müdahale eden emniyet güçlerimize teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

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