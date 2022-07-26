Ekmek fırınları ile ilgili karar tepki çekmişti! Bakan Murat Kurum'dan açıklama

Ekmek fırınları artık binaların altına kurulamayacak yalnızca müstakil yerlerde açılabilecek. Karara gelen eleştirilere Bakan Murat Kurum'dan açıklama geldi.

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Ekmek fırınlarının yaydıkları ısı nedeniyle binanın statik yapısına zarar verdiğini belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, fırınların müstakil yerlerde olması zorunluluğuna getirilen eleştirilere yönelik, “Depremlere gerekli önlemler hızla alınmaya başlanmıştır. Fırınların özel yapı şekline uygun ve bu amaca tahsisli ayrık nizamlarda açılması öngörülerek, konut sakinleri ve civarında bulunan yapıların da korunması hedeflenmiştir” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ekmek üreten fırınların müstakil yerde olma zorunluluğu getirilmesi eleştirilerine, “Depremlere gerekli önlemler hızla alınmaya başlanmıştır. Fırınların özel yapı şekline uygun ve bu amaca tahsisli ayrık nizamlarda açılması öngörülerek, konut sakinleri ve civarında bulunan yapıların da korunması hedeflenmiştir. Çünkü fırınlar, yüksek ısıdan dolayı binanın statik yapısına zarar vermektedir” açıklamasını yaptı.

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Bakan Kurum’un yanıtlaması üzere Meclis Başkanlığı’na bir önerge verdi. İşyeri açma yönetmeliğindeki değişikliklerle ekmek üreten fırınların belirli bir büyüklükte olması ve müstakil yerde olma zorunluluğu getirildiğini hatırlatan Karaduman önergesinde, “Bu zorunluluk ekmek üretiminde tekelleşmeye sebep olmakta ve küçük fırın esnafını mağdur etmektedir. Alışveriş merkezleri zorunluluktan muaf tutulmuştur. Fırınların belirlenen büyüklükte ve müstakil yerde olma zorunluluğu hangi gerekçe ile getirilmiştir? AVM’ler neden bu zorunluluktan muaf tutulmuştur?” eleştirilerinde bulundu.

Yüksek ısı zarar veriyor

Bakan Kurum, önergeye verdiği yanıtta şunları aktardı:

“Depremlerde, çarpık yapılaşmanın da bir sonucu olarak çok sayıda vatandaşımızın enkaz altında kalarak hayatlarını kaybettiği göz önünde bulundurularak, gerekli önlemler hızla alınmaya başlanmış olup bundan sonra olabilecek felaketlerde can ve mal kaybının en aza indirgenmesi amaçlanmıştır. Bu sürecin bir gereği olarak idare de halk sağlığı ve güvenliğini sağlamak amacıyla belli kurallar ve kriterleri yasal dayanağına uygun olarak belirlemiş olup, ekmek üretimi amacıyla açılacak fırınların özel yapı şekline uygun ve bu amaca tahsisli ayrık nizamlarda açılması öngörülerek bu faaliyetten etkilenmesi muhtemel konut sakinleri ve civarında bulunan yapıların da korunması hedeflenmiştir. Çünkü fırınlar, yüksek ısıdan dolayı binanın statik yapısına zarar vermektedir.