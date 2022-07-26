Cehennem sıcakları geliyor! Tarih belli oldu 50 dereceyi göreceğiz!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahminlerini yayınladı. Buna göre çok sıcak günler kapımızda... Bazı şehirlerde sıcaklık 40 dereceyi aşacak. Uzmanlar öğle saatlerinde dışarı çıkılmaması uyarısında bulunuyor. Ordu, Giresun, Trabzon, Sakarya'da da sağanak yağış etkili olacak. İşte yurtta hava durumu...
Hazır olun bunaltan sıcakların devamı geliyor. Meteoroloji'den yeni hava durumu açıklaması geldi. Harita kıpkırmızı. Bugün termometreler İstanbul'da 31, Batman'da 40, Aydın'da 38, İzmir'de 36 dereceyi gösterecek.
Meteoroloji'den yapılan açıklama şöyle:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Kars ve Ardahan çevreleri, Sakarya’nın kıyı kesimleri ile Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sıcaklığın Doğu Anadolu'da 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında mevsim normallerinin üzerinde, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.
Uzman isim Kerem Ökten sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:
-Gölgede 46 derece. Yanlış duymadınız. Aydın'da 3 Ağustos'ta 46 derece sıcaklık bekleniyor. İzmir ve Manisa 43 - 44 dereceleri görecek. Ve maalesef özellikle Aydın'da rüzgar nerdeyse hiç esmeyecek. İzmir'in Ağustos ayı sıcaklık rekoru 12 Ağustos 2002'de 43.0 derece.