Pilot uçuşu iptal etti! Uçakta dehşet! Herkesin telefonuna aynı mesaj geldi

İTALYA'nın başkenti Roma’dan İspanya Alicante'ye gitmek için havalanmaya hazırlanan uçaktaki yolcuların cep telefonlarına Amharca (kuzey Etiyopya’da kullanılan dil) ölüm tehditleri yazan ve iskelet resimleri bulunan mesaj geldi. Pilot uçuşu iptal etti. Polisin incelemesinde mesajları uçaktaki 18 yaşındaki bir İspanyol’un gönderdiği belirlendi. Adam gözaltına alındı, uçak 2 saat sonra sorunsuz havalandı.

Abone ol

Vueling uçağı, 21 Temmuz'da Roma'nın Fiumicino havaalanından kalkışa hazırlanıyordu. Ancak uçaktaki 147 yolcunun telefonuna gelen ölüm tehdidi ve korkunç fotoğraflar, uçuşun iki saat ertelenmesine neden oldu.

Yolculara gelen mesajın başlığı İngilizceydi ve 'UYAN, UYAN, UYAN' yazıyordu. Mesajın geri kalanı ise Etiyopya Amharcası bir metindi. Bu metinde ise 'Aileniz yaptıklarınızdan dolayı kanayacak', 'Yaptıklarınızın cezasını sonsuza kadar çekeceksiniz' ve 'Yaptıklarınız yüzünden yakında yalnız kalacaksınız' gibi tehditler bulunuyordu.

Dehşete düşüren mesajlar

Gelen mesajlar arasında korkutucu görüntüler de vardı. Siyah beyaz resimlerde kurukafaya benzer bir imge ve maske takmış hayalet benzeri bir görüntü vardı.

Yolcular, gelen mesajların ardından uçuş ekibini uyardı. Uçağın kaptan pilotu, uçuşu erteledi ve sınır polisini durumdan haberdar etti.

Zanlı yakalandı

Olay yerine gelen memurlar, kısa süre sonra mesajları AirDrop (Apple kullanıcılarına özel paylaşım sistemi) üzerinden atan kişinin 18 yaşındaki bir İspanyol olduğunu buldu. Polis, genç zanlıyı gözaltına aldı.

Havayolu firması tarafından yapılan açıklamada, 'VY 1367 FCOALC uçuşu, Airdrop aracılığıyla tehdit edici resimler gönderen genç bir yolcunun şakası nedeniyle 2 saatlik gecikme yaşadı. Mürettebatımız güvenlik prosedürlerini takip etti. Yolcu uçaktan indirildi ve polis tarafından gözaltına alındı' denildi.

Kaynak: Posta