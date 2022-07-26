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Terör örgütü DHKP/C’nin bölge sorumlusu yakalandı! Kritik operasyon

Terör örgütü DHKP/C’nin bölge sorumlusu yakalandı! Kritik operasyon

İSTANBUL'da terör örgütü DHKP/C’ye yönelik düzenlenen operasyonda, biri örgütün sözde Bursa sorumlusu olmak üzere iki şüpheli yakalandı.

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Güvenlik kaynaklarına dayanan bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen soruşturma çerçevesinde haklarında “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan yakalama kararı bulunan DHKP/C‘nin sözde Bursa sorumlusu Ö.C.K. ile geçmiş yıllarda terör davalarına bakan hakim ve savcıların kullandığı servis aracına örgüt adına bombalı saldırı eyleminde bulunan İ.K.’yı evinde sakladığı öne sürülen M.C.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

Her iki şüpheliyi yakın takibe alan güvenlik güçleri, dün Sultangazi’de operasyon düzenledi.

Gözaltına alındı

TEM Şube ekipleri tarafından yapılan operasyonda, geçmiş dönemde birçok polisiye soruşturmada adı geçen M.C. ile örgütün sözde Bursa sorumlusu olduğu iddia edilen Ö.C.K. gözaltına alındı.

Emniyet güçlerince yakalanan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesi’ne götürüldü. İfade işlemleri devam eden şüphelilerin ilerleyen günlerde savcılığa sevk edilmeleri bekleniyor.

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