Liderlerin son durumu ne? Meral Akşener ne olacak? Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu çöpe mi atıldı?

Türkiye 2023 seçimlerinin havasına uzun süre önce girdi. Liderler seçimde nerede duruyor? Bu süreçte çöpe atılan iki lider hangisi oldu? Meral Akşener "Ben Başbakan olacağım" sözüne ne kadar sadık kaldı? Hürriyet yayın yönetmeni Ahmet Hakan, liderlerin son durumlarını yazdı...

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Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı belli ancak Millet İttifakı tüm çağrılara rağmen hala cumhurbaşkanı adayını açıklamadı ya da belirleyemedi. 6'lı Masa ortaklarınınkendi aralarındaki ve HDP'nin ortak aday konusundaki pazarlık şantajları daha da sertleşmeye başladı. Hürriyek yazarı Ahmet Hakan da bu durumda hangi liderin ne durumda olduğunu ve duruşunu yazdı. İşte o yazı...

- RECEP TAYYİP ERDOĞAN: Siyasi yarışın bir tarafında o var. Bütün muhalefet ona göre kendini ayarlamaya devam ediyor.

- DEVLET BAHÇELİ: Cumhur İttifakı’nın en sağlam yapıtaşı haline geldi. Erdoğan’ın adaylığının arkasında.

- KEMAL KILIÇDAROĞLU: İmamoğlu’nu ekarte etti. Gerçi “Mansur Yavaş” diyenler var hâlâ ama sonuçta adaylığını iyice tescillemiş durumda.

- MERAL AKŞENER: Bir ara “Acaba aday Akşener mi olacak?” dedikodusu çıksa da... O hâlâ “Başbakan olacağım” sözünün arkasında.

- BABACAN / DAVUTOĞLU: Yazın bir kenara. Bu ikisi, çok yakın bir gelecekte birbirlerine girecekler.

- KARAMOLLAOĞLU: Halinden memnun. Tek rakibi Yeniden Refah Partisi. Onun dışında bir sorunu yok.

- İMAMOĞLU: Artık kendisini tamamen belediye işlerine vurmuş durumda. Cumhurbaşkanlığı adaylığını unutma bahçesine attı.

- GÜLTEKİN UYSAL: Oy oranıyla siyasi gücünü kıyaslayıp keyiften dört köşe... Hayatının en güzel günlerini yaşıyor.

- MANSUR YAVAŞ: Kemal Kılıçdaroğlu ile de Meral Akşener ile de arayı iyi tutuyor. Ve işine bakmaya devam ediyor.