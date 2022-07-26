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Dolar rekor üstüne rekor kırıyor 26 Temmuz 2022 dolar, euro ve altın fiyatları

Dolar rekor üstüne rekor kırıyor 26 Temmuz 2022 dolar, euro ve altın fiyatları

Piyasalardaki yükseliş sürüyor. Türk Lirası'nın değer kaybı sürerken dolar, yeni güne yine bir rekora imza atarak başladı. Dolar 17,85 TL seviyesini geride bırakarak 2022 yılının zirvesini gördü. Euro da yükselişini sürdürürken 18.25 lira seviyesinde işlem görüyor.

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Geçen hafta Merkez Bankası'nın faizi yüzde 14'te sabit tutup Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artırımına gitmesi Türk Lirası'ndaki değer kaybını hızlandırdı. Amerikan Merkez Bankası’nın da yarın açıklayacağı kararından faiz artırımına gideceğine yönelik yaygın öngörü de piyasaları hareketlendirdi. Dolar sabah saatlerinde 17,85 seviyesini aşarak 2022 yılı içerisindeki rekorunu tazeledi.

Saat 09:30 itibariyle piyasalar: Haftanın ikinci iş gününde dolar/TL, an itibarıyla yükseliş eğilimini sürdürerek 17,85 seviyesinden işlem görüyor. Dolar, önceki kapanışını 17,8005'den yapmıştı. Yeni günde euro/TL de yükselmeye devam ederek 18,25 liradan işlem görüyor. Euronun önceki kapanışı 18,1969 seviyesinden gerçekleşmişti.

Altında çift destekli yükseliş sürüyor
Altın da 22 Temmuz 2022'ye yükselişle başladı. Hem dolar hem de ons altındaki yükseliş sonrası gram altın 989 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 1.617 liradan alıcı buluyor. Cumhuriyet altını ise 6. 448 liradan satılıyor. 

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