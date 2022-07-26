Emekliye zam farkı müjdesi en düşük 1788 TL! İşte kuruşu kuruşuna çekilecek tutarlar
Milyonlarca kişi Temmuz ayında maaşını zam farklı alacak. Zam farklarının yatacağı gün de belli oldu. Emeklilerin maaşlarına zamlı tutarlar yetişmediği için fark ödenecek. Kim ne kadar alacak? İşte kuruşu kuruşuna yatacak zam farkları...
Emekli ve memurun maaş artışı 4 Temmuz’da açıklanan ilk 6 aylık enflasyona göre kesinleşmişti. Buna göre; memur ve memur emeklisinin maaşına yüzde 41.69 oranında zam yapılmıştı. Bu hesap yapılırken toplu sözleşme zammı ve ilk 6 ayda oluşan enflasyon farkı baz alınmıştı. Yani enflasyon, ilk 6 ayda ek zamla yüzde 7.5 olarak belirlenen toplu sözleşme zammının 34.85 puan üzerinde gerçekleşmişti.
Posta'da yer alan habere göre enflasyon farkı artı ikinci yarı için geçerli olacak yüzde 7’lik sözleşme zammı toplamıyla memur ve memur emeklisine yapılacak kümülatif yüzde 41.69 oranı netleşmişti. Öte yandan SSK ve Bağkur emeklilerinin toplu sözleşme görüşmesi bulunmuyor.
Ocak ve temmuz aylarında enflasyon ne çıkarsa söz konusu emeklilerin alacağı zam da o oranda oluyor. Bu yüzden SSK ve Bağkur emeklilerine ilk 6 ayda oluşan yüzde 42.35’lik zam uygulandı.
Ocak ve temmuz aylarında enflasyon ne çıkarsa söz konusu emeklilerin alacağı zam da o oranda oluyor. Bu yüzden SSK ve Bağkur emeklilerine ilk 6 ayda oluşan yüzde 42.35’lik zam uygulandı.