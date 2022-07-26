Emekliye zam farkı müjdesi en düşük 1788 TL! İşte kuruşu kuruşuna çekilecek tutarlar

Emekli ve memurun maaş artışı 4 Temmuz’da açıklanan ilk 6 aylık enflasyona göre kesinleşmişti. Buna göre; memur ve memur emeklisinin maaşına yüzde 41.69 oranında zam yapılmıştı. Bu hesap yapılırken toplu sözleşme zammı ve ilk 6 ayda oluşan enflasyon farkı baz alınmıştı. Yani enflasyon, ilk 6 ayda ek zamla yüzde 7.5 olarak belirlenen toplu sözleşme zammının 34.85 puan üzerinde gerçekleşmişti.



