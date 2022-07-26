Sahte alkol faciası! 26 kişi hayatını kaybetti çok sayıda kişi hastanelerde...

HİNDİSTAN’n Gujarat eyaletinde sahte alkol tüketen 26 kişi hayatını kaybetti, 30’dan fazla kişi hastaneye sevk edildi.

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Hindistan’ın batısındaki Gujarat eyaletinde sahte alkol tüketen en az 26 kişinin hayatını kaybetmesi ve 30’dan fazla kişinin de hastaneye kaldırılmasının ardından soruşturma başlatıldı.

Gujarat İçişleri Bakanı Raj Kumar olayın ardından yaptığı açıklamada, “Yaşananları ciddiye aldık ve detaylı bir soruşturma başlattık” dedi.

Hindistan’ın Bihar, Gujarat, Mizoram ve Nagaland eyaletlerinde alkol tüketmek ve satmak yasaklanmıştı.