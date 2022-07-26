Ozan Orhon eşi Selcan Orhon kaç yaşında, ne iş yapıyor hamilelik haberi geldi

Geçtiğimiz gün ilk eşi Ebru Şallı hakkında neden evlendim bilmiyorum sözleri ile dikkat çeken pop müziğinin sevilen ismi 50 yaşındaki Ozan Orhon baba olacağını müjdeledi. Bu güzel haberin ardından Ozan Orhon'un eşi Selcan Orhon kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor soruları merak edildi. Hostes olan Selcan Orhon kimdir, yaşı kaç?

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90'lı yıllara damga vuran şarkıların sahibi Ozan Orhon geçtiğimiz yıl 4. evliliğini yapmış ve Selcan Orhon ile evlenmişti. Bu mutlu evlilikten bebek haberi geldi ve Ozan Orhon eşi Selcan Orhon'un hamile olduğunu duyurdu. Bu güzel haberin ardından Ozan Orhon'un hostes olan eşi Selcan Orhon merak edildi. Peki kimdir Selcan Orhon, kaç yaşında?

Bir dönemin sevilen şarkıcısı, 90'lı yıllara damgasını vuran şarkıcı Ozan Orhon uzun zamandır aşk yaşadığı kabin memuru Selcan Demirci ile 2021 yılında evlendi. Bu haberin ardından Ozan Orhon ve eşi merak konusu oldu. 4 kez evlenen Ozan Orhon'un eşleri kim, son eşi Selcan Demirci aslen nereli, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Şarkıcı Ozan Orhon aradığı mutluluğu Selcan Demirci'de buldu. Kıbrıs yolculuğu sırasında uçakta tanıştan ikili birlikteliklerini nikah masasına taşıdı. Selcan Demirci ile dünyaevine giren Orhon, dördüncü evliliğini yaptı.

Aile arasında gerçekleşen törene az sayıda davetli katıldı. Çiftin bu özel gününden fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.

Evlilikleri çok konuşuldu: İlk evliliğini 1997 yılında Ebru Şallı ile yapan sanatçı Sabancı Korusu'nda muhteşem bir törenle dünyaevine girmişti bir yıl sonra boşanmıştı.

İkinci evliliğini 2000 yılında manken Yeşim Erçetin ile yaptı. Bu evlilikten Lara Yağmur adında bir kızı olan sanatçı 2003 yılında Erçetin ile yollarını ayırdı.

Üçüncü evliliğini 2014 yılında Birgül Orhon ile yapan şarkıcı aradığı mutluluğu bulamayıp boşanmıştı.

Ozan Orhon verdiği bir röportajda "Ebru Şallı'yı yaşanmamış saydım" demişti. "Evcilik gibiydi. Ebru’yu hayatımdan çıkardım, yaşanmamış saydım. O ayrılırken bana karşı ne kadar şov yapsa da ondan kötü ayrılmadım."

Ozan Orhon kimdir: Ozan Orhon, 3 Nisan 1972 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Aynı zamanda Ünlü oyuncu Tekin Akmansoy'un torunudur. Oldu mu Şimdi? isimli ilk albümünü 1992'de piyasaya çıkaran Ozan Orhon'un. Bu albümdeki Saman Alevi, Ortada Kuyu Var, Zeynep ve Oldu mu Şimdi? şarkıları öne çıktı.

Müzik dışında sunuculuk da yaptı. 1993 yılında İnterstar'da yayınlanan "Senkron” adında bir yarışma eğlence programı sundu, 2006 yılında ise ShowTV'de “Pazar Keyfi” adındaki magazin programını ve “denemeye değer” isimli programı sundu.

19 Haziran 1997'de manken Ebru Şallı ile Sabancı Korusunda peri masalı gibi bir törenle evlenip bir yıl sonra boşandı, 2000 yılında manken ve şarkıcı Yeşim Erçetin ile evlendi bu evliliği 3 yıl sürmüş çift 20 Ağustos 2003'te boşandı. Bu evlilikten Lara Yağmur adında bir kızı var.

Askerliğini tankçı olarak yapmış ancak sağlık sorunları nedeniyle erken terhis edildi.