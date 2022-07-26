ABD'nin B planında Türkiye ayrıntısı Rus uzman iddia etti

RUSYA'nın Ukrayna müdahalesi sonrası ortaya çıkan tahıl krizinde ABD'nin B planının detaylarında yeni iddialar ortaya çıktı.

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Dünya pazarlarına gıda ve gübre tedariki sorununu çözmek adına İstanbul’da imzalanan anlaşma sonrasında ABD’nin Ukrayna'daki tahılın taşınması için ‘B’ planı adı altında alternatif seçenek geliştirdiği açıklamasını değerlendiren Rus uzman Kostikin, söz konusu planın Türkiye'nin rolünü azaltmak için ortaya atıldığını belirtti.

İstanbul’da Rusya, Türkiye, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) heyetleri arasında imzalanan gıda sevkiyatı anlaşması sonrasında ABD’den, Ukrayna'dan karayolu, demiryolu ve nehir taşımacılığı yoluyla tahılın taşınması için ‘B’ planı adı altında alternatif seçenek geliştirdiği açıklaması yapıldı.

Rusya Askeri Siyasi Analiz Bürosu uzmanı Nikolay Kostikin, Sputnik’e demecinde ABD’nin bu hamlesinin üç nedeni olduğunu söyledi.

Kostikin, “Ukrayna tahılının karayolu, demiryolu ve nehir yolu ile taşınması için alternatif bir plan ortaya koyan ABD'nin hedefleri ortada. Birincisi, İstanbul'daki anlaşmaların onlar olmadan ve bölgedeki gerilimi tırmandırma planlarına rağmen imzalanmasından duydukları memnuniyetsizliği dile getiriyorlar. Karadeniz'de askeri varlıklarını artırmak istedikleri biliniyor. Ancak İstanbul belgeleri, Karadeniz bölgesinde Karadeniz dışından ülkelerin savaş gemilerinin ek varlığı ihtiyacını reddediyor” diye konuştu.

ABD’nin suni bir gıda krizi yaratarak uluslararası toplum karşısına baş kurtarıcı olarak çıkma hesapları yaptığına dikkat çeken Kostikin, ancak sonuçta bu kurtarıcıların Rusya ile Türkiye olduğunu vurguladı:

“Ayrıca Amerikalılar tamamen işin dışında kaldı. Yani, kendilerine göre küresel gıda krizinin başlıca nedeni olan Ukrayna tahılının taşınması gibi önemli bir sorunun çözümünde yer almıyorlar. Böylece, uluslararası desteğe güvenerek bu krizi suni olarak yaratıp büyüterek, sonuçta Türkiye ve Rusya'nın ekmeğine yağ sürdüler. Böyle bir başarısızlığı hiçbir şekilde kabul edemiyorlar ve bu nedenle saçma ve kötü düşünülmüş girişimlerde bulunurlar.”

Amerika'nın ‘B’ planı fikrinin ayrıca daha güçlü, daha bağımsız ve kontrolden çıkmış Türkiye'ye bir sitem olarak ta ortaya atılmış olabileceğini söyleyen Kostikin, şöyle konuştu:

“Üçüncüsü, bence bu, kendilerine göre aşırı bağımsız hale gelen Türkiye'ye yönelik sıradaki sitem olabilir. Türkiye'nin ‘tahıl sorununda’ fiilen arabulucu olarak baş rolde olmasından ve bunun Türkiye’yi Ukrayna çözümünün de arabuluculuğuna başlıca aday olabileceğinden memnun değiller. ABD'nin müttefiklere yönelik politikası geleneksel olarak çok güçlü olmalarını önlemeye dayanıyor. Şu anda tahıl ve Ukrayna krizi çerçevesinde Türkiye'nin önemini azaltmak için her yolu deniyorlar. Washington kendi kontrolü altında olan müttefiklere ilgi duyuyor, oysa Ankara giderek güçleniyor ve bu onu endişelendiriyor.”