BIST 2.562
DOLAR 17,87
EURO 18,27
ALTIN 989,47
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kayseri'de yaşandı! Evinde fuhuş yaptırdı o sırada yan odada bekleyip...

Kayseri'de yaşandı! Evinde fuhuş yaptırdı o sırada yan odada bekleyip...

KAYSERİ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği'nce yapılan çalışmalarda; kadınların çaresizliğinden faydalanarak evinde para karşılığı fuhuş yaptıran şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Abone ol

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince fuhuş yapan ve yaptıran şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda; A.Ç.'nin (62)  ikametinde Z.T. (48) ve Ç.T.'ye (39)  para karşılığında fuhuş yaptırdığı belirlendi.

Ayrıca ev sahibi A.Ç.'nin fuhuş yapıldığı sırada başka bir odada bekleyerek  hemen sonra kadınlardan fuhuştan kazandığı paranın yarısını aldığı tespit edildi. Ekiplerce düzenlenen operasyonda fuhuş amaçlı eve gelen iki erek şahıs ile kadınlara fuhuş yaptıran A.Ç. yakalandı.

Şahıslar hakkında işlem başlatılırken ayrıca para karşılığında fuhuş yaptıkları tespit edilen kadın ve erkek toplam 4 kişi hakkında 18 bin 896 TL para cezası uygulandı. Fuhuş yapılan ikamet de mühürlenerek kapatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden, Çekirge’ye yeniden prestij katacak proje
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden, Çekirge’ye yeniden prestij katacak proje
Ücretli öğretmen maaşları 2022 30 ders yapan kaç lira maaş alacak?
Ücretli öğretmen maaşları 2022 30 ders yapan kaç lira maaş alacak?
Okullar ne zaman açılacak 2022-2023 eğitim yılı kaç gün kaldı MEB sayaç
Okullar ne zaman açılacak 2022-2023 eğitim yılı kaç gün kaldı MEB sayaç
ABD'nin B planında Türkiye ayrıntısı Rus uzman iddia etti
ABD'nin B planında Türkiye ayrıntısı Rus uzman iddia etti
İçişleri duyurdu; narko terör operasyonu! Çok sayıda ele geçirildi
İçişleri duyurdu; narko terör operasyonu! Çok sayıda ele geçirildi
Ersun Yanal'dan Adil Rami'ye cevap! "Dava açacağım"
Ersun Yanal'dan Adil Rami'ye cevap! "Dava açacağım"
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan muhafazakar seçmen ve Selahattin Demirtaş çıkışı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan muhafazakar seçmen ve Selahattin Demirtaş çıkışı
Ozan Orhon eşi Selcan Orhon kaç yaşında, ne iş yapıyor hamilelik haberi geldi
Ozan Orhon eşi Selcan Orhon kaç yaşında, ne iş yapıyor hamilelik haberi geldi
Adana'da oğlunu kurtarmak isteyen baba can verdi
Adana'da oğlunu kurtarmak isteyen baba can verdi
Yumurtaya bir zam daha! Üretici 'bu bile yetmez' diyor kolisi bakın ne kadar oldu?
Yumurtaya bir zam daha! Üretici 'bu bile yetmez' diyor kolisi bakın ne kadar oldu?