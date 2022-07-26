Ücretli öğretmen maaşları 2022 30 ders yapan kaç lira maaş alacak?

Yavaş yavaş eylül ayına yaklaşırken ücretlik öğretmenlik yapmak isteyen adaylar başvurular ne zaman, nasıl başvuru yapılır ve ücretli öğretmenlik maaşları ne kadar sorularının yanıtını araştırıyor. Ücretli öğretmenlik başvuruları online ya da e devlet üzerinden yapılacak. 30 saat derse giren öğretmen 2022-2023 yılında 5.740lira maaş alacak. Ücretli öğretmenlik başvuruları henüz yayınlanmadı.

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Okulların açılması için geri sayım başlarken, eylül ayına yaklaşırken adaylar ücretli öğretmenlik araştırması yapmaya başladı. Atanamayan öğretmenlerin başvurduğu ücretli öğretmenlik başvuruları online ya da e devlet üzerinden yapılacak. 2022-2023 eğitim öğretim yılı içinde ücretli öğretmenlik yapan adaylar 30 saat ders verdiğinde 5.740l ira maaş alacak.

Eylül ayına az zaman kala ücretli öğretmenlik yapmak isteyen adaylar başvuruyla ilgili detayları araştırmaya başladı. Öğretmen adayları bulundukları ilçede Milli Eğitim Müdürlüklerine başvuruda bulunabilecekleri gibi online olarak da e-devlet üzerinden başvuru işlemlerini tamamlayabilecekler.

Ücretli öğretmenlik maaşları 2022:

Haftada 30 saat derse giren bir ücretli öğertmen 2022 Ocak ayından bu yana 3.360,64 TL maaş alıyordu. Yeni yapılan zamla birlikte ücretli öğretmen maaşı 5.740 TL'ye çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan , ücretli öğretmen maaşlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bir müjde de ücretli çalışan öğretmenlerimize ve usta öğreticilerimize vermek istiyorum. Her 5 ders için ilave bir saat ek ders ödemesi yapacağız. haftada 30 saat derse giren öğretmenin alacağı ücret 3 bin 400 TL'den 5740 liraya yükselmektedir. 40 saat üzerinden alacakları ücret de 7400 liraya çıkmaktadır. " ifadelerini kullandı.

Başvurular başladı mı: Ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri, şartları ve maaşları hakkında bilgi almak için araştırmalar yapıyor. İşte 2022-2023 ücretli öğretmenlik başvuru süreci ile ilgili tüm merak edilenler

Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman başlar-biter

2022-2023 eğitim öğretim yılı ücretli öğretmenlik başvuruları henüz başlamadı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ücretli öğretmenlik başvuru klavuzunu henüz yayınlamadı.

Başvuru nasıl yapılır: Adaylar, ücretli öğretmenlik başvurularını kayıtlı oldukları ilçelerin Milli Eğitim Müdürlüklerine yapacak ya da online olarak e-Devlet üzerinden başvuru tamamlayacaklar. e-Devlet üzerinden ücretli öğretmenlik başvurusu yapacak olan vatandaşlar, şu adımları takip edecek;

1-Öncelikle başvuru ekranına girecek olan ücretli öğretmen adayları, kimlik bilgilerinin olduğu ekranla karşılaşacak.

2- İletişim bilgileri, Milli Eğitim İl veya İlçe Müdürlüğü'nün öğretmen adayıyla iletişim kurabilmesi için önem arz ettiğinden, bu bölümün doğru incelenmesi, yanlışlık varsa düzeltilmesi gerekecek.

3- Eğitim bilgileri bölümünde yer alan; "Formasyonum var." , "Köy Okullarında Çalışmak İstiyorum.", "Milli Eğitim Bakanlığından Emekli Oldum." , Yurt dışı eğitim kurumlarından mezun oldum ve YÖK denkliğim var ya da Eğitim Enstitüsünden mezun oldum." seçenekleri incelenerek, varsa ilgilendiren seçenek tercih edilecek.

4- Yukarıdaki bilgiler tamamlandıktan sonra 'Kaydet ve İlerle' butonuna basılmalıdır.

5- 'Kaydınız başarıyla oluşturulmuştur. Tercih bilgilerinizi aşağıdan girmeye başlayabilirsiniz.' bildiriminin karşınıza çıkmasının ardından ön lisans ve lisans mezuniyeti bilgileriniz içerisinden tercihinize esas olan mezuniyet bilginizi belirtilen alandan seçmeniz zorunlu olacak.

6- İl ve ilçe tercihiniz ile birlikte branş belirtmeli, ikinci dönem de bu tercihlere göre çalışmak istiyorsanız 'İlgili tercihimin ikinci dönemde de geçerli sayılmasını istiyorum.' seçeneğini işaretlemelisiniz.

E-DEVLET ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Ne kadar maaş alacaklar: Haftada 30 saat derse giren bir ücretli öğertmen 2022 Ocak ayından bu yana 3.360,64 TL maaş alıyordu. Yeni yapılan zamla birlikte ücretli öğretmen maaşı 5.740 TL'ye çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan , ücretli öğretmen maaşlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bir müjde de ücretli çalışan öğretmenlerimize ve usta öğreticilerimize vermek istiyorum. Her 5 ders için ilave bir saat ek ders ödemesi yapacağız. haftada 30 saat derse giren öğretmenin alacağı ücret 3 bin 400 TL'den 5740 liraya yükselmektedir. 40 saat üzerinden alacakları ücret de 7400 liraya çıkmaktadır. " ifadelerini kullandı.