Ev sahiplerinden şeytanın dahi aklına gelmeyecek hamle: Fırsatçılıkta kimse ellerine su dökemez!

Ev sahiplerinin yeni hamlesi şeytanın dahi aklına gelmez. Kiralarda yaşanan artışı fırsat bilen yazlığı bulunan ev sahipleri harekete geçti. Yüksek kira geliri elde etmek isteyen ev sahipleri, oturdukları mülkü kiraya verdikten sonra kış aylarını yazlıklarda geçirmeye hazırlanıyor.

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Türkiye’de yaklaşık 600 bin yazlık bulunuyor. Yazlık sahiplerinin aynı zamanda Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde evleri de bulunuyor. Kışı evlerinde geçiren, sıcak havalarda ise yazlıklara akın eden ev sahipleri, yükselen kiraları fırsata çevirmek için harekete geçti.

Yüksek kira geliri elde etmek isteyen ev sahipleri, şehir merkezlerinde oturdukları dairelerini kiraya vermeye başladı. Ardından da taşınarak kışı yazlıklarda geçirmeye karar verdiler.

Yazlık evde kalanların oranı hızla arttı

Emlakjet’in araştırmasına göre, yazlık evde kalanların oranı geçen yıla göre 4 puanlık yükselişle yüzde 50’ye çıktı. Ev sahipleri yazlıklara taşınarak hem şehirlerin gürültüsünden uzaklaşıyor hem de yaşam maliyetlerini düşürüyor. Uzmanlar 1980’li yıllarda popüler olan 2.000’li yıllarda elden çıkarmak için çalışılan yazlıklara son dönemde ilginin arttığını söylüyor.

Ev sahiplerinin yazlıklara taşınmasının yanı sıra uzaktan çalışmak isteyenlerin de yazlıkları tercih ettiğini kaydeden uzmanlar, pandemi ile birlikte yükselen değer olan yazlıklara rağbetin giderek arttığını dile getiriyor.

"Ev sahiplerinin fırsatçılık konusunda eline kimse su dökemez"

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, ev sahiplerinin kâr elde etmek için yazlıklara taşındığını ve oturduğu evi kiraya verdiğini söyledi. Aşa, “Bizim ev sahiplerinin fırsatçılık konusunda kimse eline su dökemez. Bu eskiden de yapılıyordu. Günümüzde daha da çok çoğaldı. Merkezdeki ev fiyatları çok yükseldi. Tamamen yazlığa taşınan ev sahipleri var. Daha önce sadece 1-2 ay gidilen yazlıklar artık 12 ay boyunca dolu. Ev sahiplerinin hem faturaları düşüyor, hem de kira geliri elde ediyorlar. Hatta şehrin merkezinde kiraladığı evi tekrar kiraya verip yazlık tutanlar bile var. Bu yüzden yazlık bölgelerdeki kiralar son dönemde iyice artmaya başladı” dedi.

Tekirdağ'da arsa satışları yüzde 72 yükseldi

İstanbul’daki arsa yatırımcıları, kentte gayrimenkul fiyatlarının hızla artması sonrası birikimlerini enflasyona karşı koruyabilmek için rotayı Tekirdağ’a çevirdi. Gayrimenkul uzmanı Fatih Karatepe, Tekirdağ’da son yıllarda arsa ve tarla yatırımlarında artış yaşandığını söyledi. İstanbul’da rakamların zirve yapmasının ardından yatırımcıların radarına Tekirdağ’ı aldığını dile getiren Karatepe, “Hem fiyatların İstanbul’un çok gerisinde olması hem mega kente çok yakın konumda bulunması hem de turizmden sanayiye birçok alanda öne çıkması nedeniyle arsa ve tarla yatırımcılarının Tekirdağ’a ilgisi katlanarak artıyor. Geçen yılın ilk yarısında Tekirdağ’da 13 bin 399 olan satış adedi 2022 Ocak-Haziran döneminde 23 bin 94’e yükseldi. Yani Tekirdağ’da arsa ve tarla satışları yılın ilk yarısında yüzde 72,4 arttı” dedi.

Kaynak: Haber Global