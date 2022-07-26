Doktor sevgili Elazığ'da kan dondurdu! Genç kadının akciğeri söndü! Gözlerini oyacağım...
ELAZIĞ'da genç kadın, doktor sevgilisi tarafından darp edilip bıçaklandı. 5 yerinden bıçaklanan kadının sırtına aldığı bıçak darbesiyle akciğeri söndü. Şans eseri hayatta kalan kadın, iki saat süren kabusu anlattı duyanların kanı dondu!
Olay Elazığ merkeze bağlı Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir hastanede doktor olan S.B. ve sevgilisi Dilan Tali (25) akşam yemeğinde bir araya geldi. Tali yemekten sonra cüzdanı ve kimliğini almak için S.B.’nin evine geçti. Tali burada adeta dehşeti yaşadı.
S.B.’nin yemekte çıkardığı kıskançlık tartışması evde şiddete döndü. Tali’nin önceki ilişkisini sorgulamaya başlayan S.B. ardından eline aldığı bıçağı koltuğa saplayarak konuşacaksın demeye başladı.
Bir anda sinirlenen S.B., Tali’ye yumruk attı ve bıçağı sırtına sapladı. 2 saat boyunca şiddet gören ve 5 yerinden bıçaklanan Tali, S.B.’nin yorgun düşmesinden fırsat bularak evden çıktı ve komşulara sığındı.
Ardından haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis tarafından gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.B. nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.