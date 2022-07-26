Doktor sevgili Elazığ'da kan dondurdu! Genç kadının akciğeri söndü! Gözlerini oyacağım...

Olay Elazığ merkeze bağlı Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir hastanede doktor olan S.B. ve sevgilisi Dilan Tali (25) akşam yemeğinde bir araya geldi. Tali yemekten sonra cüzdanı ve kimliğini almak için S.B.’nin evine geçti. Tali burada adeta dehşeti yaşadı.