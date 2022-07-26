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Bursa'daki çöp evden çıkan Cem Muhammet'den üzücü haber! Kalbinde sorun var

Bursa'daki çöp evden çıkan Cem Muhammet'den üzücü haber! Kalbinde sorun var

BURSA Görükle'de çöp evde 1 yıl kilitli tutulan Cem Muhammet'den yeni haberler var. Akdeniz Üniversite hastanesinde tedavisi süren 9 yaşındaki Cem Muhammed, ilk kez korkmadan, huzurlu bir gece geçirdi. Üniversite hastanesinin rektörü Özlenen Özkan, Cem Muhammet'in son durumunu da açıkladı. Cem Muhammed'in kalbinde sorunlar var.

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Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Bursa'da çöp evde bulunan ve tedavi altına alınan çocuğun kan değerlerinin düzeldiğini ancak kalp hızıyla ilgili sorun bulunduğunu söyledi. Cem Muhammet hastanede yapılan tetkiklerinde sadece 17 kilo ağırlığında çıkmıştı. Tedavi altında tutulan Cem Muhammed'e kontrollü olarak yiyecek veriliyor. Cem Muhammet'in tedavisinin birkaç hafta daha süreceğini belirten Prof. Dr. Özlenen Özkan son durumuna ilişkin şu bilgileri verdi:

*"Kuzumuz bizimle güvenli bir gece geçirdi. Hemşire ve doktorlar evladı gibi yaklaşıyor. İlk defa huzurlu bir gece geçirdi. Gözlerinde bir korku yoktu. İnşallah bundan sonraki hayatı da hep güven içerisinde olur." 

Kalp hızırda sıkıntı var
* "Kontrollü yemesi gerekiyor. Kan tablosunda bazı sıkıntılar vardı onları düzelttik. Kalp hızında sıkıntıları var. Onu takip ediyoruz. Sürekli hemşire ve doktorlarıyla konuşması, iletişim kurması çok güzel.

cem muhammet

*Medikal olarak toparlayacak ama kalbindeki yaraları sarmak çok da kolay olmayacaktır. O anlamda destek olmak çok önemli bence. Sosyal hizmetlerin çok titiz bir şekilde takip edeceğine ve çocuğumuza güzel bakacağına eminim. Bütün toplumun sevgi vermesi gerekiyor. Sevgi onu düzeltecek."

Cem Muhammet Bursa'daki çöp evde tesadüf eseri bulunmuştu. 1 yıl boyunca teyzesi tarafından kilit altında tutulup aç bırakılan Cem Muhammet bulunduğunda bir deri bir kemik kalmıştı. Hastanede tartılan Cem Muhammet sadece 17 kilo çıktı. Saçları ve tırnakları kesilen, yeni kıyafetler giydiren Cem Muhammet'in son hali de aşağıdaki fotoğraftaki gibi... 

- Olay
Bursa'daki dairesini 2 yıl önce Kamuran Pınar A'ya (44) kiraya veren Aydın S, daha sonra kirasını ödemeyen kadına dava açmış, mahkemenin, evin tahliye edilmesine karar vermesinin ardından adrese giden icra ekibi, dairenin kapısını çilingir yardımıyla açtırarak kilidi değiştirmişti.

Evin kilidini tekrar değiştirerek mahkemenin tahliye kararına uymayan Kamuran Pınar A'nın emniyette ifadesine başvurulmuştu. Bu sırada çöplerle dolu evin temizlenmesi için haber verilen Nilüfer Belediyesi temizlik görevlileri, kapısı kilitli bir odada çöplerin arasında yatan ve sağlık durumunun iyi olmadığı tespit edilen 9 yaşındaki C.M.A'yı baygın halde bulmuştu.

Çocuğun annesinin, Kamuran Pınar A'nın kız kardeşi Y.A. (38) olduğu belirlenmişti. Çocuk savcılık kararıyla, Antalya'da yaşayan anneye teslim edilmişti. Daha sonra C.M.A. ile Kamuran Pınar A'nın 16 yaşındaki kızı E.Z.A, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerince koruma altına alınmıştı. C.M.A, tedavi için Akdeniz Üniversitesi Hastanesine götürülmüştü.

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