Cem Muhammed'in annesi konuştu: Yakarım ortalığı! Komşuları anlattı Çöp evden hayvan barınağına geldi!
Bursa'da çöple dolu evin tahliyesi sırasında kilitli bir odada bitkin halde bulunan 9 yaşındaki Cem Muhammed'in Antalya’da yaşayan annesi Yasemin A., 3 yıldır çocuğunu aradığını ve kardeşi tarafından kaçırılması nedeniyle ulaşamadığını söyledi. İlk açıklamasında "Yakarım ortalığı, yok öyle bir dünya. Sevgi Evi nedir." diyerek tepki gösterdi. Komşuları ise annenin de durumunun iyi olmadığını belirterek çocuğun çöp evden hayvan barınağına geldiğini söyledi.
Bursa'da çöple dolu evin tahliyesi sırasında kilitli bir odada bitkin halde bulunan 9 yaşındaki çocuğun Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi’nde tedavisine devam ediliyor. Cem Muhammet A.’nın annesi de ortaya çıkarak açıklamalarda bulundu. Çocuğun anneye verilmesinin ardından anneyi ihbar eden komşularının olduğu ortaya çıktı. Annenin kız kardeşi hakkında oğlunu kaçırdığı iddiasıyla iki ay önce şikayetçi olduğu öğrenildi.
İşte detaylar...
Anne ilk kez konuştu
Kardeşinin tutuklanmasını ‘Olması gereken oldu devletime güveniyorum’ sözleriyle değerlendiren Yasemin A., "Bana kimse yardım etmedi, herkes kendi kuyruğunu kurtarmaya çalışıyor. Ben 3 yıldır çocuğumu istiyorum. Sevgi Evi nedir, kim beni çocuğumdan ayırabilir. Ben bir anneyim. O benim çocuğum ve yanımda olması gerekiyor” dedi.
Balkonda çocuğu için aldığı karton kutu içindeki oyuncak ve kıyafetleri gösteren Yasemin A., düzenli olarak çocuğuna eşya gönderdiğini belirtti. Yasemin A., 3 yıldır çocuğunu aradığını ve kardeşinin kadına şiddet olaylarından adresine gizlilik kararı aldırması nedeniyle bir türlü sonuca ulaşamadığını belirtti.
Oğlunu aramadığı bir gün dahi olmadığını dile getiren Yasemin A., “Sürekli dilekçe verdim, şikayetçi oldum. Bursa’da yaşıyordum, 19 aylıkken onu anneme bıraktım. Annem Antalya’ya gelemeyecekti, kız kardeşim de boşanıp çocuğuyla geliyor. Annem çocuğuma gayet iyi bakıyordu. Annem öleli 3 yıl oldu, o gün bugündür oğlumdan haber alamıyorum. Sesini bile duyamadım. Oğlum 2013 doğumludur. Oğluma her hafta istediği oyuncakları, kıyafetleri gönderirdim. Para gönderirsem çocuğumu gösteriyorlar, göndermezsem telefona vermiyorlardı. Kardeşim kendi eşinden çocuğuyla kaçtığı için ortada bir adres yoktu” diye konuştu.