Cem Muhammed'in annesi konuştu: Yakarım ortalığı! Komşuları anlattı Çöp evden hayvan barınağına geldi!

Anne ilk kez konuştu

Kardeşinin tutuklanmasını ‘Olması gereken oldu devletime güveniyorum’ sözleriyle değerlendiren Yasemin A., "Bana kimse yardım etmedi, herkes kendi kuyruğunu kurtarmaya çalışıyor. Ben 3 yıldır çocuğumu istiyorum. Sevgi Evi nedir, kim beni çocuğumdan ayırabilir. Ben bir anneyim. O benim çocuğum ve yanımda olması gerekiyor” dedi.