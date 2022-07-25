Cem Muhammed'in Bursa'da yaşadığı çöp evin içi! Duvardaki yazı bakın hangi dilde çıktı

Cem Muhammed'i ne icra ekipleri ne de teyzeyi gözaltına alan polis buldu. Kimse kapısı kilitli olan odaya bakmayı akıl etmemişti. Çöpleri temizlemek isteyen belediye ekipleri kilitli kapıyı kırınca dehşete düştü 9 yaşındaki Cem Muhammed o odadan çıktı. Pislik içindeki bir yatağın üstünde yarı baygın bir halde yatıyordu. Korkunç evin halinden daha korkunç halde olan da küçük çocuktu.