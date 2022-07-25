Cem Muhammed'in Bursa'da yaşadığı çöp evin içi! Duvardaki yazı bakın hangi dilde çıktı
BURSA Görükle'deki çöp evde bulunan Cem Muhammed'den yeni haberler var. Bir deri bir kemik kalan Cem Muhammed'in kilosu ve boyunu doktorlar açıkladı. Küçük çocuk sadece 17 kilo ağırlığında çıktı. Bugün Cem Muhammed'in bir yıl boyunca kilitli tutulduğu evin içinden yeni görüntüler de geldi. Cem Muhammed'in odasında tuvalet bile yoktu. İşte Bursa'daki çöp ev ve o evden çıkan çocuğun son durumu:
Türkiye Bursa'daki çöp evden çıkan 9 yaşındaki Cem Muhammed'i ve 1 yıldır yaşadığı çileyle sarsıldı. Bir deri bir kemik kalan Cem Muhammed sadece 17 kilo çıktı. Boyu ve gelişimi yaşıtlarının çok gerisinde kalan Cem Muhammed'in kilitli tutulduğu çöp evin içi görüntülendi. Teyzesi Kamuran Pınar A., Cem Muhammed'e 1 yaşından beri baktığını öne sürdü. İşte çöp evin içi ve Cem Muhammed'in son durumu:
9 yaşındaki Cem Muhammed'in esir hayatı yaşadığı çöp ev, Bursa Görükle'de yer alıyor. Binanın en alt katındaki daireyi tutan 44 yaşındaki Kamuran Pınar, kirayı ödemeyince korkunç olay ortaya çıktı. İlk olarak 21 Temmuz Perşembe günü evi mahkeme kararıyla boşaltmaya gelen ekipler çilingirle içeri girdi. Evin giriş kapısına "Eve girmeye kalkmayın sizi haneye tecavüzden mahkemeye veririm" yazılmıştı.
Eve ilk giren ekipler bir çöp dağı ile karşılaştı. Kapının kilidini değiştirip evden çıktıklarında içerde kapısı kilitli olan odaya hiç dokunmamışlardı. Kamuran Pınar, ekipler gittikten sonra eve girince ihbar edildi. Bu kez eve polis geldi ve Kamuran Pınar'ı gözaltına aldı. Ev sahibi ise çöpleri boşaltmak için belediye ekibini çağırdı.
Cem Muhammed'i ne icra ekipleri ne de teyzeyi gözaltına alan polis buldu. Kimse kapısı kilitli olan odaya bakmayı akıl etmemişti. Çöpleri temizlemek isteyen belediye ekipleri kilitli kapıyı kırınca dehşete düştü 9 yaşındaki Cem Muhammed o odadan çıktı. Pislik içindeki bir yatağın üstünde yarı baygın bir halde yatıyordu. Korkunç evin halinden daha korkunç halde olan da küçük çocuktu.