Bursa çöp evdeki Cem'in teyzesinin ifadesi: 1 yaşından beri benimle yemek yemiyordu bende...
TÜRKİYE, Bursa'daki çöp ev olayını konuşuyor. Olayla ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak evde bakımsız halde bulunan çocuğunun teyzesinin ifadesi ortaya çıktı. Pınar A, ifadesinde "Cem, 1 yaşından beridir benim yanımda olduğu için beni annesi olarak biliyordu fakat ben kendisine annesi olduğumu söylemedim. " dedi. Gelen son bilgiye göre çocuğun gözaltındaki teyzesi adliyeye sevk edildi.
Koruma altına alınan 9 yaşındaki Cem M.A'yı, Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi'ndeki çöp evin odasında kilitli tutan ve "çocuğa eziyet" suçlamasından gözaltına alınan teyzesi Kamuran Pınar A'nın (44) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheli, daha sonra adliyeye sevk edildi.
Şüphelinin ifadesinde, kızı ve yeğeniyle iki yıldır söz konusu adreste kaldıklarını, yeğenine 1 yaşından itibaren baktığını söyledi.
Çocuğun annesi Y.A'nın 8 yıl önce Uşak Kadın Sığınmaevi'nde yaşadığı bir olay sonrası hastaneye kaldırıldığını anlatan Kamuran Pınar A, "(Çocuğu almazsanız, esirgeme kurumuna vereceğiz) diye anneme (Asuman A.) telefon geldi. Daha sonra Uşak'a gittik. Cem'i sığınmaevinden annemle teslim aldık ancak resmi olarak bana mı anneme mi teslim ettiler, hatırlamıyorum. Cem'i aldıktan sonra Bursa'da birlikte yaşamaya başladık." ifadelerini kullandı.
"Beni annesi olarak biliyordu": Pınar A, annesinin 2019 mart ayında vefat ettiğini, kızı ve yeğeniyle yaşamlarını sürdürdüklerini belirterek, ifadesini şöyle sürdürdü:
-"Cem, 1 yaşından beridir benim yanımda olduğu için beni annesi olarak biliyordu fakat ben kendisine annesi olduğumu söylemedim. Yaklaşık 4-5 ay önce avukatımla telefonla görüştüm. Yapmış olduğum görüşmede Cem'in okul yaşının geldiğini ve okula yazdıramadığımı ve kimliğini nasıl çıkartabileceğimi sordum. Cem bu konuşmaları duymuş, ondan sonra kendisini bana kapattı, görüşmek istemedi. Benim teyzesi olduğumu öğrendiği için benimle konuşmadı, verdiğim yemekleri yemez oldu. Bulunduğu odadan çıkmadı ve yanına yaklaşınca bağırıyordu.