Bursa çöp ev olayı! Kapıyı açtıklarında Cem Muhammed bunu söylemiş işçiler şoke olmuş
BURSA'dan dün gelen haber herkesi kahretti. Kirasını ödemediği gerekçesiyle hakkında dava açılan kadının çöple doldurduğu evin tahliyesi sırasında atıkların arasında 9 yaşında bir çocuk bulundu. Çocuğu bulan temizlik işçileri, tanık oldukları olayın üzüntüsünü yaşıyor. Bakın neler yaşanmış...
Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi'nde teyzesinin çöple doldurduğu evin kilitli olan odasında 9 yaşındaki C.M.A'yı bulan Nilüfer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışanlarından Fırat Yaşar, şeflerinin kendilerine gelip Görükle Sakarya Mahallesi'nde bir çöp ev ihbarı olduğunu söylediğini ve temizlik için oraya gittiklerini belirtti.
Çalışma arkadaşlarıyla adrese gittiklerini ifade eden Yaşar, eve girdikleri gibi çöpleri toplamaya başladıklarını anlattı. Evdeki odalardan birinin kapısının kapalı olduğunu fark ettiklerini anlatan Yaşar, "Biz kapıyı açtık. Karşıda yatağın üstünde bir çocuk vardı. Çocuk direkt bize bakınca tuhaf olduk. Çocuk aşırı zayıf ve bakımsız haldeydi." dedi.
Çocuğun bir seneden fazla süredir orada olduğunu duyduklarını belirten Yaşar, çocuğu gördükten sonra avukat ve icra görevlilerinin kendilerini evden çıkardıklarını söyledi. Yaşar, "Bizi evden çıkardılar ve aşağı indirdiler. Sonra polis ve sağlık ekipleri adrese geldi. Sağlık ekipleri çocuğu alıp hastaneye götürdü." ifadesini kullandı.
"Bize tek söylediği şey 'Yabancılarla konuşmak istemiyorum' oldu"
Diğer temizlik işçisi Tuncay Gürel de çöp evi temizlemek için belirtilen adrese gittiklerini dile getirdi. Gürel, eve girip temizliğe başladıklarını ve bir odanın kapısının kilitli olduğunu fark ettiklerini belirterek, şöyle konuştu: