Bursa çöp ev olayı! Kapıyı açtıklarında Cem Muhammed bunu söylemiş işçiler şoke olmuş

"Bize tek söylediği şey 'Yabancılarla konuşmak istemiyorum' oldu"

Diğer temizlik işçisi Tuncay Gürel de çöp evi temizlemek için belirtilen adrese gittiklerini dile getirdi. Gürel, eve girip temizliğe başladıklarını ve bir odanın kapısının kilitli olduğunu fark ettiklerini belirterek, şöyle konuştu: