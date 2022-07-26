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Kahramanmaraş 4.4 depremle sallandı Gaziantep de hissetti AFAD ve Kandilli'den açıklama

Kahramanmaraş 4.4 depremle sallandı Gaziantep de hissetti AFAD ve Kandilli'den açıklama

Kahramanmaraş'ta 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Gaziantep gibi çevre illerde de hissedildi. Kandilli açıklama yaptı. AFAD depremin büyüklüğünü 4,4 olarak duyurdu.

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Boğaziçi üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 09.11’de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Tevekkeli Mahallesi’nde yerin 3.4 kilometre derinliğinde 4.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem kent merkezi ve ilçelerinde de hissedildi. İlk belirlemelere göre deprem sırasında can ve mal kaybı yaşanmazken, kısa süreli panik yaşandı.

AFAD depremin büyüklüğünü 4,4 olarak duyurdu.

Kahramanmaraş Valisi'nden açıklama
Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, kentte meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki deprem sonrasında olumsuz bir ihbar alınmadığını duyurdu.

AFAD’ın verilerine göre, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi olan 4.4 büyüklüğündeki deprem, paniğe neden oldu. Deprem sonrasında açıklama yapan AFAD, gelişmelerin takip edildiğini belirtti.
Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Coşkun, mesajında, “Geçmiş olsun Kahramanmaraş. Deprem sonrası şu ana kadar olumsuz bir ihbar alınmamıştır. Saha taramaları devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

AFAD açıklamasında "Geçmiş olsun Kahramanmaraş.Deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." dedi

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