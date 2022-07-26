BIST 2.539
DOLAR 17,84
EURO 18,15
ALTIN 985,70
HABER /  EKONOMİ

Rekabet Kurulu'ndan 7 şirkete soruşturma açıldı

Rekabet Kurulu'ndan 7 şirkete soruşturma açıldı

Rekabet Kurulu, Electrolux, Çetinler, Uğur Soğutma, Miele, Korkmaz Mutfak, Gençler ve Punto'ya soruşturma açtı.

Abone ol

Rekabet Kurulu'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Korkmaz Mutfak Eşyaları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Gençler Ev Araç ve Gereçleri Pazarlama Ticaret Anonim Şirketi ve Punto Dayanıklı Tüketim Malları İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi'nin yeniden satıcılarının yeniden satış fiyatını tespit etmek ve Korkmaz Mutfak Eşyaları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin yeniden satıcılarına müşteri sınırlaması getirmek suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettikleri iddiasına yönelik yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 30.06.2022 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; Korkmaz Mutfak Eşyaları Sanayi ve Ticaret A.Ş., Gençler Ev Araç ve Gereçleri Pazarlama Ticaret Anonim Şirketi ve Punto Dayanıklı Tüketim Malları İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi hakkında soruşturma açılmasına, 22-29/474-M sayı ile karar verdi.

Uğur Soğutma Makinaları Sanayi ve Ticaret AŞ’nin4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 30.06.2022 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; Uğur Soğutma Makinaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına, 22-29/473-M(2) sayı ile karar verdi.


Miele Elektrikli Aletler Dış Ticaret ve Pazarlama Ltd. Şti’nin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 30.06.2022 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; Miele Elektrikli Aletler Dış Ticaret ve Pazarlama Ltd. Şti. hakkında soruşturma açılmasına, 22-29/473-M(1) sayı ile karar verdi.

Electrolux Dayanıklı Tüketim Mamülleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Çetinler Dayanıklı Tüketim Malları San. ve Tic. Ltd. Şti’nin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 30.06.2022 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; Electrolux Dayanıklı Tüketim Mamülleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Çetinler Dayanıklı Tüketim Malları San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında soruşturma açılmasına, 22-29/473-M(3) sayı ile karar verdi."

ÖNCEKİ HABERLER
İhtiyaç kredisi faizleri son 4 yılın zirvesinde! Makas çok açıldı
İhtiyaç kredisi faizleri son 4 yılın zirvesinde! Makas çok açıldı
Bakan Fatih Dönmez'den flaş doğal gaz açıklaması: Kışa girmeden...
Bakan Fatih Dönmez'den flaş doğal gaz açıklaması: Kışa girmeden...
Vatandaş AK Parti'ye neden kızıyor? Mustafa Elitaş'tan olay itiraflar Hadi Özışık yorumladı
Vatandaş AK Parti'ye neden kızıyor? Mustafa Elitaş'tan olay itiraflar Hadi Özışık yorumladı
Kahramanmaraş 4.4 depremle sallandı Gaziantep de hissetti AFAD ve Kandilli'den açıklama
Kahramanmaraş 4.4 depremle sallandı Gaziantep de hissetti AFAD ve Kandilli'den açıklama
KKTC Maliye Bakanı görevinden istifa etti
KKTC Maliye Bakanı görevinden istifa etti
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilin valiliklerine genelge gitti! Yasak getirin...
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilin valiliklerine genelge gitti! Yasak getirin...
Bursa'daki çöp evden çıkan Cem Muhammet'den üzücü haber! Kalbinde sorun var
Bursa'daki çöp evden çıkan Cem Muhammet'den üzücü haber! Kalbinde sorun var
2022 eylül anaokulu uyum günleri ne zaman başlayacak MEB takvimi
2022 eylül anaokulu uyum günleri ne zaman başlayacak MEB takvimi
Bugün motorinin litre fiyatı 92 kuruş indirimli! Benzine indirim yok petrol ve dolar şoku
Bugün motorinin litre fiyatı 92 kuruş indirimli! Benzine indirim yok petrol ve dolar şoku
İstanbul yangınlarında ürküten haber elektrik ve sigara dikkat çekti
İstanbul yangınlarında ürküten haber elektrik ve sigara dikkat çekti