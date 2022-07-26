Rekabet Kurulu'ndan 7 şirkete soruşturma açıldı

Rekabet Kurulu, Electrolux, Çetinler, Uğur Soğutma, Miele, Korkmaz Mutfak, Gençler ve Punto'ya soruşturma açtı.

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Rekabet Kurulu'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Korkmaz Mutfak Eşyaları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Gençler Ev Araç ve Gereçleri Pazarlama Ticaret Anonim Şirketi ve Punto Dayanıklı Tüketim Malları İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi'nin yeniden satıcılarının yeniden satış fiyatını tespit etmek ve Korkmaz Mutfak Eşyaları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin yeniden satıcılarına müşteri sınırlaması getirmek suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettikleri iddiasına yönelik yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 30.06.2022 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; Korkmaz Mutfak Eşyaları Sanayi ve Ticaret A.Ş., Gençler Ev Araç ve Gereçleri Pazarlama Ticaret Anonim Şirketi ve Punto Dayanıklı Tüketim Malları İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi hakkında soruşturma açılmasına, 22-29/474-M sayı ile karar verdi.

Uğur Soğutma Makinaları Sanayi ve Ticaret AŞ’nin4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 30.06.2022 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; Uğur Soğutma Makinaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına, 22-29/473-M(2) sayı ile karar verdi.



Miele Elektrikli Aletler Dış Ticaret ve Pazarlama Ltd. Şti’nin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 30.06.2022 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; Miele Elektrikli Aletler Dış Ticaret ve Pazarlama Ltd. Şti. hakkında soruşturma açılmasına, 22-29/473-M(1) sayı ile karar verdi.

Electrolux Dayanıklı Tüketim Mamülleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Çetinler Dayanıklı Tüketim Malları San. ve Tic. Ltd. Şti’nin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 30.06.2022 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; Electrolux Dayanıklı Tüketim Mamülleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Çetinler Dayanıklı Tüketim Malları San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında soruşturma açılmasına, 22-29/473-M(3) sayı ile karar verdi."