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Eski ABD Başkanı Trump'ın damadının kanser olduğu ortaya çıktı

Eski ABD Başkanı Trump'ın damadının kanser olduğu ortaya çıktı

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve eski danışmanı Jared Kushner, Trump'ın danışmanlığını yaptığı 2019 yılında tiroid kanseriyle mücadele ettiğini açıkladı.

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Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ile evli olan ve kayınpederinin başkanlığı sırasında kıdemli danışman olarak görev alan Jared Kushner'in, anılarını kaleme aldığı kitaptan bazı bölümler kamuoyu ile paylaşıldı. Kushner'ın otobiyografi kitabı 23 Ağustos'ta çıkacak.

"Bir an önce ameliyat olmalısın"

Reuters'ın paylaştığı metinde, Kushner'e 2019 yılında tiroit kanseri teşhisi konulduğu belirtildi. Kitapta Kushner, haber Teksas'ta aldığını ve Beyaz Saray doktoru Sean Conley tarafından uyarıldığını söyledi. Doktor Conley'nin Kushner’a, "Bir an önce ameliyat olmalısınız" dediği de belirtildi.

Hastalığını gizlemeye çalışmış

2019 yılının Şükran Günü'nden kısa bir süre önce ameliyat olduğunu söyleyen Kushner, hastalığını saklamaya çalıştığını da itiraf etti.

Ancak o dönem başkan olan Trump'ın kanser olduğunu öğrendiğini ve ameliyattan bir gün önce kendisini Beyaz Saray'a çağırdığını kaydeden Kushner, "Ameliyattan bir gün önce beni Oval Ofis'e çağırdı. Bana ameliyattan önce gergin olup olmadığımı sordu" dedi.

Kushner, "Hastalığımı nereden biliyorsunuz?" diye sorduğunda Trump'ın, "Ben ABD Başkanı'yım, her şeyi biliyorum. Durumu gizlemek isteğini anlıyorum. Ama iyi olacaksın. İşinle ilgili meseleleri kafana takma. Biz her şeyi hallediyoruz" yanıtını verdiğini aktardı.

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