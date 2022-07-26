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Bakan Fatih Dönmez'den flaş doğal gaz açıklaması: Kışa girmeden...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bakan Fatih Dönmez'den flaş doğal gaz açıklaması: Kışa girmeden...

 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, tamamlandığında Avrupa’daki en büyük tesis olma özelliğini kazanacak Silivri Yer Altı Doğal Gaz Deposunun yüzde 82’sini doldurduklarını belirterek, “Tuz Gölü’ndeki deponun da tamamını doldurduk. Kışa depolarımız tam dolu bir şekilde girmiş olacağız” dedi.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin ilk doğal gaz depolama tesisi Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisinde incelemelerde bulundu. Dönmez, tesisin doğal gaz depolama kapasitesinin artırılması çalışmalarına ilişkin yerinden bilgi aldı.

“Tesis, sahasında Avrupa’daki en büyük tesis olma özelliğini kazanacak”
Bakan Dönmez, Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisine ilişkin şunları söyledi:

“Bu tesis, sahasında Avrupa’daki en büyük tesis olma özelliğini kazanacak bu çalışmamız tamamlandığında, yeraltı depolarında ve denizde, biliyorsunuz buradaki çalışmaların büyük bir kısmını da denizde yürütüyoruz. Orada tam 18 tane Marmara’nın altına kuyu açtık yer altındaki bu depoya ulaşmak, bu deponun kapasitesini genişletebilmek için. Hummalı bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Hedefimiz, bu yıl içerisinde burayı işletmeye almak.”

Tuz Gölü’nde bir başka projenin daha devam ettiğini hatırlatan Dönmez, “Orada da şu anda halihazırda çalışan 1,2 milyar metreküplük bir depo sahamız var. Oradaki çalışmalar da 1,5-2 yıl içerisinde tamamlanacak. Oradaki kapasitemiz de 5,4 milyar metreküpe ulaşacak” diye konuştu.

“Kışa doğal gaz depolarım tam dolu şekilde gireceğiz”
Projelerin devam etmesinin yanı sıra depolara gaz basmaya devam ettiklerini dile getiren Dönmez, “Tuz Gölü’ndeki deponun tamamını doldurduk, Silivri deposunun da yüzde 82’sini doldurduk, Eylül ayı sonuna kadar da kalan kısmı tamamlayacağız, kışa girmeden tam dolu bir şekilde girmiş olacağız” ifadelerini kullandı.

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