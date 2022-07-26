Beşiktaş'ta sürpriz futbolcu veda ediyor! Valerian Ismael'den ayrılık onayı çıktı

Beşiktaş'ta Phillipe Keny'nin takıma katılmasının ardından flaş bir isim gözden çıkarıldı. Fransız futbolcu Kevin N'Koudou ile yollar ayrılıyor. Teknik direktör Valerian Ismael'in de ayrılığı onayladığı öğrenildi.

Abone ol

Beşiktaş, Bandırmasporlu Phillipe Keny'yi kadrosuna kattı. Siyah-beyazlı takımda Keny'nin gelmesinin ardından bir futbolcu ile yollar ayrılacak.

Hürriyet’in haberine göre, hem Avusturya hem de İspanya kampında beklentilerin uzağında kalan Fransız futbolcu Kevin N'Koudou ile ilgili teknik direktör Valerien Ismael 'gönderilebilir' raporu verdi.

Bu gelişmelerin ardından Beşiktaş yönetimi de menajeri ile görüşerek siyah-beyazlılarla 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki oyuncuya kulüp bulunmasını istedi.

Sakatlıklardan kurutulamadı

Kartal, 2019-20 sezonu öncesinde Tottenham'dan kadrosuna kattığı N'Koudou'nun bonservisi için İngiliz ekibine 4.5 milyon Euro öderken oyuncu ile de 1.6 milyon Euro'dan 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.